BRODEUR, Roland



À Montréal, le 2 juin 2022, à l'âge de 91 ans est décédé M. Roland Brodeur (horloger), il était le fils de feu Henri Brodeur et de feu Juliette St-Denis, époux en secondes noces de Mme Gisèle Phaneuf et en premières noces feu Huguette Bourgault).Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Carole et sa petite-fille Natasha Evanko, son fils feu Yves, ses frères et soeurs : feu Madeleine (Antoine Richard), Huguette (feu Denis Lamoureux), Robert (feu Lucille Fluet), Claudette, Lise (Albert Goulet), André (Christa Nemeth) et Nicole (Serge Touzin) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 9 juin 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que vendredi le 10 juin à compter de 9h. Une cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 10 juin 2022 à 11h au complexe.