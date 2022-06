Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Michel Brûlé vu par India Desjardins

Le décès de l’éditeur controversé Michel Brûlé l’an dernier, dans un accident de vélo au Brésil, a pris de nombreuses personnes par surprise. Visé par des allégations d’inconduite sexuelle, l’homme s’était déjà dérobé à la justice et certains ont alors pensé qu’il avait faussement fait croire à son décès. Dans le nouveau balado de six épisodes, Tomber : Michel Brûlé, l’autrice India Desjardins se penche sur la vie et la mort du fondateur des éditions Les Intouchables. « Quel genre de vie il faut avoir vécu pour que les gens ne croient pas à ta mort ? » demande-t-elle dans cette captivante série audio.

► Où : sur l’application Radio-Canada OHdio

- Raphaël Gendron-Martin

Les cathédrales sonores de Bruckner

La saison 2021-2022 de l’Orchestre symphonique de Montréal est terminée. L’ensemble offre, en webdiffusion, un concert enregistré le 10 mai dernier, où il interprète, sous la direction de Rafael Payare, la Symphonie no 7 d’Anton Bruckner. Une œuvre d’une soixantaine de minutes, créée en 1884, où l’on retrouve deux immenses octobasses. Cette symphonie a permis à Bruckner d’être reconnu comme un grand compositeur. C’est diffusé jusqu’au 21 juin.

► Où : Osm.ca

- Yves leclerc

Classé secret

Vous avez manqué l’excellente série Classé secret ? Ou le supplice d’attendre une semaine entière entre chaque épisode vous torturait trop ? Il est maintenant temps de vous y mettre puisque la première saison est désormais diffusée en rattrapage sur addikTV. Mélissa Désormeaux-Poulin et Patrick Labbé y brillent dans la peau d’agents secrets au passé – et aux allé-geances – troubles. Scènes d’action, trahisons, secrets d’État et intrigue délicieusement sinueuse en font une des meilleures séries du genre à n’avoir jamais été faites au Québec. À voir absolument.

► Où : sur demande sur addikTV

- Bruno lapointe