Paiement Hébert, Paulette

Le 21 mai 2022, à l'âge de 84 ans, Paulette Hébert Paiement a sereinement entrepris son dernier voyage afin de rejoindre son époux, Dr Lucien Paiement, décédé en 2013.Elle laisse dans le deuil ses fils, Luc (Kathryn Kiner), Marc (Jazmin Abuchaibe) et Serge (Caroline De Broux), ses petits-enfants, Charles, Mélanie, Catherine, Dominique, Andrée-Anne, Alexandre et William ainsi que Stephan, Vanessa et Mylène et ses nombreux arrière-petits-enfants. Elle rejoint ses frères Maurice, Roger, Donald et sa soeur Claire. Elle laisse dans le deuil ses soeurs et son frère, Thérèse, Gaétan, Marie, Nicole et Marcelle ainsi que plusieurs belles-soeurs, beaux-frères, nièces, neveux et de nombreux amis.Après avoir complété son cours d'infirmière en 1958, Paulette a travaillé à l'Hôtel-Dieu de Montréal, puis s'est dévouée à élever la famille.À compter de 1973, elle représentera avec élégance la Ville de Laval à titre de Première Dame pendant 8 années.Elle a également présidé avec succès dans les années '70, la campagne de financement de la Sclérose en plaques de Laval.Au cours des années '90, Paulette est retournée à ses premiers amours en actualisant ses connaissances d'infirmière ce qui lui a permis d'aider plusieurs organismes de Laval pendant de nombreuses années.La famille aimerait remercier les docteures Rebecca Langlais et Pascale Thomas-Couture pour leurs soins prodigués au cours de la dernière étape de sa vie.La famille accueillera parents et amis au salon funérairele vendredi 17 juin de 14h00 à 17h30 et de 18h00 à 20h30 ainsi que le 18 juin entre 9h30 et 10h30. Les funérailles suivront à l'église St-Elzéar, située au 16, boul. St-Elzéar Est à Laval à 11h00 ce même 18 juin.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de la Sérénité (www.msplaval.ca) ou à la Fondation de la Cité de la Santé de Laval (www.fondationcitedelasante.com).