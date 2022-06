Le bonheur retrouvé de Tristan Luneau

BUFFALO | Il est coutume chez les espoirs de prétendre devant les caméras qu’ils ne se cassent pas la tête avec le repêchage. Tristan Luneau ne s’en cache pas, la dernière année a été éprouvante, mais il sent qu’il est de retour sur la bonne voie.

À Buffalo cette semaine au camp d’évaluation de la LNH, le défenseur des Olympiques de Gatineau a travaillé sur une autre difficile portion du processus menant au repêchage, soit de convaincre les équipes qu’il a tout à leur offrir.

Blessé au genou gauche, Luneau a dû être opéré avant le camp d’entraînement. Il a finalement disputé 63 des 68 matchs des siens, mais sa cote de popularité auprès des dépisteurs a chuté.

Du dixième rang qu’il occupait chez les joueurs nord-américains à la mi-saison, il a glissé au 24e rang.

« Toutes les équipes m’ont parlé de ma blessure et j’ai été transparent. C’est vrai que ça m’a affecté. Je sentais que je ne pouvais pas aider mon équipe autant que je voulais. Je ne pouvais pas montrer quel type de défenseur je pouvais être. Je n’étais pas moi-même. En même temps, j’aime tellement la game que je ne voulais pas repousser mon retour.

« J’ai touché la glace pour la première fois après mon opération un lundi, et le vendredi, je jouais mon premier match. Je me lançais un peu dans la gueule du loup. Pendant l’année, je donnais des entrevues à des équipes et elles disaient qu’elles étaient déçues de mon jeu, que je pouvais en donner plus. C’était frustrant d’entendre ça », a-t-il confié.

Discussions bénéfiques

Malgré la situation qui ne l’a clairement pas aidé, c’est un jeune homme serein qui s’est pointé à Buffalo lorsqu’il est revenu sur son parcours.

Il faut dire que des discussions avec son entraîneur-chef Louis Robitaille l’ont aidé à voir les choses d’un autre angle.

« Il y a un point dans la saison où je me suis mis à me demander si j’allais m’en sortir, si j’allais un jour revenir à 100 %. Je me demandais si j’avais gâché une année où je devais me mettre en valeur. Je trouvais que je gâchais mon opportunité.

« Louis m’a aidé à remettre les choses en perspective. Même si je dois glisser au repêchage, tout ne s’arrête pas une fois que je suis choisi. Ça ne fait que commencer et c’est ce que tu fais après qui importe », a-t-il souligné avec sagesse.

Moins de pression

Bien sûr, celui qui a été le premier choix de l’encan de 2020 dans la LHJMQ souhaite qu’une équipe lui donne rapidement une chance au repêchage.

C’est toutefois dans un état d’esprit différent que le défenseur offensif attaque cette étape de sa carrière.

« J’ai toujours été ultra compétitif, et dans ma tête, c’était la fin du monde de subir une opération avant mon année de repêchage. Quand tu mets les choses en perspective, je ne sais pas à quel point c’est positif de sortir si tôt au repêchage. Ça devient dangereux d’être sous les projecteurs parce qu’il y a plein d’attentes. C’est beaucoup de pression. Il vaut mieux se concentrer sur le développement plutôt que sur le repêchage », a-t-il dit.

« Le plus important, ce n’est pas de te rendre le plus vite possible à la LNH, mais ce que tu vas faire pour rester. J’ai hâte de voir quelle équipe va me donner la chance et croire en moi. »

TESTS PHYSIQUES

Grosses performances

Dans les différents tests physiques que les espoirs doivent réaliser au camp d’évaluation, quelques Québécois ont bien paru. Comme il fallait s’y attendre, du haut de ses

6 pi et 7 po, le défenseur Maveric Lamoureux a tout cassé au saut en longueur, avec un élan de 117,5 pouces, le plus long du jour.

Pour ce qui est des éprouvants tests cardiovasculaires sur vélo, Tristan Luneau a bien fait avec des troisième et sixième places. Parmi les autres joueurs, Jack Hughes a connu une grosse journée de 19 tractions, ce qui lui a procuré le premier rang. De surcroît, il a fini dans le top 10 de neuf autres catégories.

Parmi les espoirs de tête, Logan Cooley est celui qui a le mieux performé. Juraj Slafkovsky n’a pas pris part aux épreuves parce qu’il jouait encore jusqu’à jeudi dernier.

VIEILLE RIVALITÉ

Un Hejduk à Detroit ?

De 1998 à 2013, Milan Hejduk a animé l’attaque de l’Avalanche du Colorado. Pendant plusieurs saisons, il a vécu l’intense rivalité avec les Red Wings de Detroit.

Aujourd’hui, son fils Marek est sur ses traces, avec l’équipe de développement des États-Unis. S’il n’est pas un espoir de premier plan (il est classé au 159e rang chez les joueurs nord-américains), il tentera de surprendre comme son père, qui avait été un choix de quatrième ronde des Nordiques en 1994, avant d’inscrire 375 buts et 805 points dans la LNH.

Marek Hejduk a confié, l’air amusé, qu’il avait rencontré l’ennemi juré de la famille à Buffalo. « C’était une entrevue plutôt intéressante... Ils m’ont parlé de la rivalité avec l’Avalanche. Si les Red Wings me repêchent, ça prendra un bon moment à mon père pour s’en remettre ! Mais je sais qu’il serait fier, peu importe », a rigolé le jeune ailier.

MALADIE DE HODGKIN

Miroshnichenko sera prêt

Le directeur de la Centrale de recrutement de la LNH, Dan Marr, a indiqué que le deuxième meilleur espoir russe, Ivan Miroshnichenko, se rétablissait bien de la maladie de Hodgkin, qui l’a affligé. Il a récemment terminé ses traitements, et des équipes ont pu le rencontrer en Europe. Celui qui est considéré comme le 11e espoir parmi les patineurs européens serait prêt à entamer la prochaine campagne à temps. Parmi les autres joueurs russes, toutefois, le conflit avec l’Ukraine qui perdure laisse place à de l’incertitude. « Chaque équipe décidera d’approcher cette situation à sa façon. Est-ce qu’une équipe qui se retrouvera devant un bon prospect russe décidera de passer son tour ou va le prendre en se croisant les doigts que le monde n’en sera plus là dans quelques années ? » s’est demandé Marr.