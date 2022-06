PICARD née SAUVÉ

Raymonde



À son domicile de Melocheville, le 27 mai 2022 à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Raymonde Sauvé, épouse de feu Léopold Picard.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (François Cragnolini), Alain (Céline Guérin) et Judith ainsi que ses petits-enfantsJean-François (Rébecca), Julien (Nathalie), Mylène (Alexandre), Alain, Pierre-Luc, Janyve (Stéphane), Jonathan (Kim) et ses arrière-petits-enfants.Elle laisse également sa soeur Georgette, ses frères, Bernard, Jean-René et Guy, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le dimanche 12 juin 2022 de 10h à midi au :STÉPHANE GENDRON110, RUE ST-LAURENT, BEAUHARNOIS(angle Richardson) 450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à midi en la chapelle du salon funéraire.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier chaleureusement la Dre Ge et l'infirmière Marie-Ève McSween pour les excellents soins et la chaleur humaine prodigués à leur mère, sans oublier les bons soins de Patricia qui ont tant aidé Raymonde.