BROUSSEAU, Denis



À Roxboro, le 28 mai 2022, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Denis Brousseau, époux de Mme Francine Chouinard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Émilie (Jonathan), ses fils Alexandre (Audrey) et Dominique (Audrée), ses petits-enfants William, Samuel et Sarah, ses soeurs Lise (Yves) et Christiane, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 juin 2022, de 10h30 à 15h00, à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511, www.jjcardinal.caUne cérémonie suivra en la chapelle de la résidence à 15h00.