De plus en plus d’adultes canadiens cherchent à se faire diagnostiquer un TDAH

Le nombre d'adultes à la recherche d'un diagnostic et d'un traitement du trouble de l'attention déficitaire (TDAH) semble s'être considérablement accru, ont constaté des cliniciens et des organisations de défense du TDAH.

C'est notamment le cas du Dr Gurdeep Parhar, qui a observé une augmentation de 25% du nombre d'adultes qui se sont présentés à sa clinique de Burnaby, en Colombie-Britannique, pour obtenir un diagnostic depuis le début de la pandémie.

Tous ne répondaient toutefois pas aux critères diagnostiques, mais à une quantité normale de difficultés d'attention. Une situation compréhensible compte tenu de tous les bouleversements liés à la pandémie ces deux dernières années. Avec l'effondrement des routines et des horaires, le TDAH non diagnostiqué chez de nombreuses personnes a été mis en évidence, a expliqué le Dr Parhar au Globe and Mail.

«La COVID l'a mis davantage en lumière, a-t-il indiqué. Les personnes qui ont bien réussi dans un environnement structuré, qu'il s'agisse d'une salle de classe ou d'un bureau, sont tout d'un coup compte tenu de tout ce temps non structuré.»

Il existe également une plus grande prise de conscience du TDAH et de ses nuances que chez les générations précédentes.

Wayne O'Brien dirige un groupe de soutien à Toronto pour les adultes atteints de TDAH. Avant la pandémie, le groupe comptait environ 100 membres actifs, qui se réunissaient deux fois par mois. Les réunions sont devenues virtuelles et le nombre de membres actifs a triplé, selon M. O'Brien. De nombreux nouveaux arrivants n'ont pas encore été diagnostiqués, mais sont convaincus qu'ils souffrent de la maladie.

Le TDAH est le trouble de santé mentale le plus courant chez les enfants. Touchant près de 5 % des personnes de tous âges, on estime cependant que 90 % des adultes atteints de TDAH ne sont pas diagnostiqués.

Il existe des critères de diagnostic stricts pour le TDAH, a mentionné le Dr Parhar. Bien qu'il soit basé sur une évaluation psychologique, il doit surtout provoquer un dysfonctionnement. Si vous n'êtes pas aux prises avec des relations professionnelles, familiales ou personnelles, vous n'avez probablement pas de TDAH, a-t-il affirmé.