Défaite crève-cœur pour les Oilers

Au hockey, un centimètre peut parfois faire la différence et les Oilers l’ont constaté au bien mauvais moment, samedi à Edmonton. Evan Bouchard a atteint le poteau de plein fouet en troisième période, puis J.T Compher a marqué le but gagnant quelques secondes plus tard dans un gain de 4 à 2 de l’Avalanche du Colorado.

Avec un pointage de 2 à 2, Bouchard aurait pu jouer les héros et placer la formation albertaine en bonne posture pour le match numéro 4. Or, c’est plutôt Compher, qui sortait du banc des pénalités, qui a fait la différence. Il a inscrit son cinquième des séries éliminatoires à moins de huit minutes du sifflet final.

La troupe de Jared Bednar a ainsi pris les devants 3-0 dans la finale de l’Ouest. Les Oilers, dernière équipe canadienne toujours en lice, feront maintenant face à l’élimination lundi soir.

Kadri blessé?

Dominés 2-0 dans la série au moment de la mise au jeu initiale, les Oilers ont entrepris cette rencontre en lion. Connor McDavid a donné le ton en touchant la cible après seulement 38 secondes de jeu. Il s’agissait de son neuvième filet des éliminatoires.

Moins de 30 secondes plus tard, Evander Kane écopait d’une pénalité de cinq minutes pour avoir donné de la bande aux dépens de Nazem Kadri, mais les Oilers ont neutralisé le jeu de puissance de l’Avalanche.

Kadri s’est d’ailleurs blessé sur la séquence et il n’est pas revenu au jeu par la suite. Avant ce match, il était 13e meilleur pointeur des séries avec six buts et 14 points en 12 parties.

Valeri Nichushkin a toutefois renversé la vapeur en touchant la cible deux fois, mais Ryan McLeod a ensuite créé l’égalité en troisième période. L’ancien du Canadien de Montréal Brett Kulak a récolté une mention d’aide sur ce dernier filet.

Mikko Rantanen a mis la touche finale dans une cage déserte dans la dernière minute de jeu.

Pas de Kuemper, pas de problème

Sans Darcy Kuemper, blessé au haut du corps au cours du premier match de cette série, Pavel Francouz amorçait un deuxième match consécutif. Il avait remporté ses quatre matchs, incluant deux départs, depuis le début des éliminatoires.

Le Tchèque de 32 ans a prolongé sa séquence à cinq gains, repoussant 27 rondelles pour l’équipe de Denver. À l’autre bout de la patinoire, Mike Smith a certainement connu son meilleur match de la série en cédant trois fois sur 42 tirs.