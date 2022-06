Déploiement policier pour retrouver un homme à Saint-Zotique

Un poste de commandement a été établi dans le secteur de Saint-Zotique afin de retrouver un jeune homme de 26 ans disparu depuis samedi matin.

Selon les autorités, Alexandre Moquin aurait quitté sa résidence à vélo vers 6h30, samedi. Il pourrait s'être rendu dans la région de Montréal au cours de la journée et pourrait toujours s'y trouver.

La Sûreté du Québec (SQ) invite la population de Saint-Zotique à ouvrir l'œil et à rester vigilante. Les proches du jeune homme craignent pour sa santé et sa sécurité en raison de problèmes de santé connus, selon un communiqué.

L'homme pourrait se déplacer avec ce vélo.

PHOTO COURTOISIE

Une vaste opération policière était en cours, samedi, pour retrouver Alexandre Moquin le plus rapidement possible. Un poste de commandement a notamment été établi, et des équipes spécialisées dans les disparitions à haut risque participaient activement à l'enquête.

«On déploie un maximum d'efforts pour retrouver l'homme le plus rapidement possible», a précisé Nicolas Scholtus, porte-parole de la SQ.

Le jeune homme mesure 1,80 m (5 pi 11 po) et pèse 70 kg (154 lb). Il a les cheveux châtains et les yeux bleus. Lors de sa disparition, il portait un chandail à capuchon rouge, des shorts blancs et des souliers de type Crocs.

Toute personne qui apercevrait Alexandre Moquin est priée de composer le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Alexandre Moquin peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.