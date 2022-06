VILLENEUVE née ALARIE, Aline



À St-Jérôme, le 3 juin 2022, est décédée Mme Aline Alarie à l'âge de 92 ans, épouse de M. Jean-Baptiste Villeneuve.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses quatre enfants Denis, Ginette, Daniel, Marie-France, leurs conjoint(e)s, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 6 juin 2022 de 18 h à 21 h ainsi que le mardi 7 juin 2022 dès 9 h à la :DESROSIERS & FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6Les funérailles auront lieu le mardi 7 juin 2022 à 14 h à l'église de la Paroisse St-Pierre (520 boul. Bourassa, St-Jérôme, Qc, J7Y 1X9).