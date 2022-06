Environnement: le dangereux déni de la CAQ

Quand on veut régler un problème, on se préoccupe des faits. On essaie de comprendre les causes. Le déni retarde la mise en œuvre de solutions.

Un rapport alarmant

C’est pourtant la posture dangereuse privilégiée par le gouvernement Legault en environnement. On a pu le constater une fois de plus cette semaine, en réaction au rapport de la commissaire au développement durable.

Alors que Janique Lambert expose des problèmes structuraux et présente des constats aussi récents que février 2022, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, prétend faussement que « la situation est différente aujourd’hui ».

Ce rapport rend compte de manques de transparence, d’indicateurs et de cibles adéquates concernant plus de cinq milliards de dollars destinés à financer la lutte aux changements climatiques et pour lesquels aucune évaluation d’efficacité n’est faite. Ce n’est pas la première fois que l’utilisation du Fonds vert, renommé Fonds d’électrification et de changements climatiques, est sévèrement critiquée.

Pour reprendre les propos de Johanne Whitmore de HEC Montréal : « c’est comme si on acceptait qu’un conseiller financier investisse notre argent dans un fonds de placement sans se soucier du suivi des rendements. »

Ainsi, malgré les milliards dépensés, le rapport de la commissaire indique que le Québec n’est pas en voie d’atteindre ses cibles climatiques.

Solutions

Si le gouvernement reconnaissait l’urgence climatique, il ferait passer toutes ses décisions au crible de leurs impacts sur l’environnement.

La mobilité durable deviendrait prioritaire. On investirait beaucoup plus dans le transport actif et collectif. Pas dans l’étalement urbain, comme avec le troisième lien.

Le gouvernement appliquerait le principe du pollueur-payeur grâce à de vraies mesures d’écofiscalité. Ce serait équitable, puisque les riches polluent vraiment plus.

On miserait sur l’économie circulaire et la réduction de la consommation matérielle.

On légiférerait pour que la construction et la rénovation rendent nos bâtiments plus écoperformants. Etc.

Bref, ce ne sont pas les solutions qui manquent, mais une reconnaissance de l’urgence. La CAQ doit sortir de ce dangereux déni.