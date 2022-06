SENÉCAL, Paul-Emile



À Montréal, le mardi 24 mai 2022 est décédé, à l'âge de 92 ans, Paul-Emile Senécal, époux de feu Thérèse Morin.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Gabriel St-Onge), Yves, Pierre (Sonia Alarie) et Sophie (Serge Roy), ses petits-enfants Sébastien, Vincent (Jessica Richard), Olivier, Lydiane (Frédéric Hétu), Roxane et Pierre-Yves, arrière-petits-enfants Émilie, Tristan, Victoria, Laeticia et Hayden, frère et soeurs Pauline, Jacques (Lucille Martin), Lise Giannikakis et Yolande, beau-frère et belles-soeurs Jeanne Aubut, Fleurette Alarie et Normand Morin (Denise Daoust), son amie Jeannette Lavigne, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 11 juin 2022 à compter de 17h, suivi des funérailles à 18h30.