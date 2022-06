DUBÉ, Jeannine



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Jeannine Dubé survenu le 30 janvier 2022 à l'âge de 88 ans. Elle était l'épouse de feu M. Conrad BoucherElle laisse dans le deuil ses cinq filles Hélène, Louise (Daniel), Micheline (Renald), Diane (Jacques) et Lucie (Normand), ses 14 petits-enfants, ses 14 arrière-petits-enfants, sa soeur Céline (Yves), ses beaux-frères Donat (feu Lise), Jean-Pierre (Rolande), André (feu Marcelle) et ses belles-soeurs Simone (feu Roland), Pâquerette (feu Édouard), Réjane et Nicole ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 18 juin 2022 de 9h30 à 12h, suivi d'une cérémonie à la chapelle de:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tel: (450) 463-1900Pour ceux qui le désirent une captation vidéo de la cérémonie sera disponible en directe et en rediffusion sur le site: www.funeraweb.tv.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec.