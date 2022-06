Félicitations à Russell Martin pour ses 14 ans de carrière

L’excellent receveur, Russell Martin, a connu une illustre carrière de 14 ans dans le baseball majeur avec les Dodgers, les Pirates, les Yankees et les Blue Jays sans oublier qu’il a participé aux séries d’après-saison avec chacune des formations. Il est détenteur d’un Gant d’or, pour son jeu en défensive et un Bâton d’argent pour son rendement offensif. Vendredi, un groupe composé de ses amis était réuni au Golf La Vallée du Richelieu lors d’une fête surprise pour souligner sa retraite.

Russell Martin, père, et Suzanne Jeanson, la mère de Russell Martin, entourent Russell Martin et son épouse, Élisabeth Chicoine qui attend l’arrivée de leur troisième enfant.

Russell Martin, qui a participé au match des étoiles à quatre occasions, est entouré de Mark Griffin, analyste à RDS, du lanceur Claude Raymond qui a participé à la partie des étoiles avec Houston et d’Alex Agostino, recruteur avec les Phillies.

L’ancien joueur des Cards de LaSalle de la LBJEQ, Russell Martin, est entouré de l’entraîneur des Ducs de Longueuil, Dominic Simard, et du DG des Cards de LaSalle, Milton Lopez.

Russell Martin et son épouse, Élisabeth Chicoine, ainsi que leurs filles, Emmy et Eva, sont accompagnés de gauche à droite des membres de la famille d’Élisabeth Chicoine, Marjolaine, Yvon, le paternel, Manon Bélanger et Jenny.

Russell Martin et sa fille Eva sont entourés des anciens joueurs, Kevin Young, Ivan Naccarata et Marc Bourgeois.

Mon collègue Benoit Rioux est en compagnie de l’ancien joueur de la LBJEQ et gérant de la formation des Titans de Montréal, Ian Jordan, de Russell Martin, de ma collègue, Anne-Lovely Étienne, et de Jeremy Filosa, de 98,5 FM.

Russell Martin et sa fille Eva sont entourés de l’ancien joueur de l’organisation des Phillies Benjamin Pelletier et de l’ancien lanceur des Phillies Jesen Therrien, directeur des opérations du programme de l’ABC.

Russell Martin était heureux de rencontrer des anciens joueurs de la LBJEQ dont David Appleby, André Meades et Alexandre Chouinard.

Plusieurs anciens joueurs de la LBJEQ, dont Jean-Pierre Brabant, Ivan Naccarata et Hughes Appleby, ont profité de l’occasion pour saluer Russell Martin.

Un trio d’affaires dynamique composé d’Ivan Naccarata, ex-vedette des Capitales de Québec, de l’agent de joueurs, Matt Colleran et de Russell Martin.