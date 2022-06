Grippe aviaire dans plusieurs régions: «Ça pourrait devenir problématique»

Les prochaines semaines seront déterminantes pour les éleveurs de volailles menacées par la grippe aviaire, estime le professeur au département d’économie agroalimentaire de l’Université Laval, Bruno Larue.

«En ce moment, il n’y a pas énormément d’impact sur le plan économique, puisque le nombre d’oiseaux infectés au Québec est faible, indique Bruno Larue. Il y a d’autres facteurs qui affectent davantage les prix comme le coût de l’alimentation qui a augmenté de façon importante récemment.»

«En 2014 et 2016, il y avait aussi eu des cas de grippe aviaire au Québec, poursuit-il. Par contre, ce qui fait un peu plus peur présentement est le fait qu’il y a plus de régions en Amérique qui sont infectées. Aux États-Unis, il y a eu des cas dans 35 États et c’est plus que par le passé.»

La majorité des cas qui ont touché les élevages du Québec ont eu lieu en avril. La prévention a fait une différence importante, selon le professeur.

«La plupart des agriculteurs en Amérique du Nord sont sur le qui-vive, mentionne Bruno Larue. Ils prennent énormément de précautions pour protéger leur élevage en respectant les normes de biosécurité et en contrôlant l’accès à leur ferme [...]. J’espère continuer de voir une diminution de cas dans les prochaines semaines. Les producteurs doivent rester aux aguets. C’est crucial.»

L’impact sera minime pour les consommateurs, tant que les gros producteurs de volailles seront épargnés par le virus, croit le principal intéressé.

«Du poulet, en Amérique du Nord, il s’en produit énormément, rappelle-t-il. Le nombre d’animaux touchés est encore faible. Même si le virus finit par toucher quelques millions de poulets, cela ne paraîtra pas trop, puisqu’il y en a des milliards qui sont produits. Cependant, ça pourrait finir par avoir un impact si le virus se propage dans de gros élevages. Ça pourrait devenir problématique.»