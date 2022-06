Immigration : Legault doit repenser son langage

François Legault a bien identifié l’enjeu sensible qui relie immigration et avenir du français. À moins d’un sursaut des naissances, notre évolution démographique repose largement sur l’immigration. Nous accueillerons beaucoup d’immigrants. Si une proportion importante d’entre eux adoptent la langue majoritaire de l’Amérique du Nord, il y a un danger évident pour l’avenir du français.

Cependant, dans sa façon de présenter les enjeux, François Legault doit repenser son langage. On ne peut pas faire porter individuellement sur chaque nouvel arrivant le fardeau de l’avenir d’une nation qu’il ne connaît pas encore. Ce sont les règles collectives que nous nous donnons qui doivent créer les conditions d’intégration au français.

Histoires humaines

Lorsque le premier ministre qualifie d’anecdotique l’intégration au français d’un citoyen issu de l’immigration, il rate une belle occasion de souligner un succès, d’en faire un modèle. Surtout, il trahit une propension à traiter l’immigration de façon beaucoup trop mécanique : des seuils, des règles, des pourcentages.

L’immigration est d’abord une histoire de vies humaines. À la recherche d’un avenir meilleur, une famille décide de venir s’établir sur une terre nouvelle et inconnue. Les gens arrivent avec un immense mélange d’inquiétudes et d’espoir, et tentent de faire leur place. Toujours, les parents intégreront à leur histoire ce vœu d’offrir un avenir meilleur à leurs enfants dans ce pays d’accueil.

Le Québec a beaucoup à offrir aux nouveaux arrivants. Écoles, hôpitaux, services publics et programmes d’aide financière, tout est disponible dès le premier jour. Et c’est bien ainsi.

En retour, il est tout à fait légitime que la société d’accueil établisse ses règles. C’est ce que fait la loi 101 en imposant l’école en français et la loi 21 en fixant des règles en matière de laïcité. La loi 96 en ajoutera concernant la nécessité de communiquer en français avec l’État.

Ces règles ne ruinent pas les chances d’un nouvel arrivant de réussir sa vie et sa carrière chez nous. Les données publiées cette semaine par l’Institut du Québec démontrent que l’intégration économique se passe de mieux en mieux.

Succès

Le taux de chômage des personnes issues de l’immigration a baissé considérablement dans la dernière décennie. Et l’écart salarial entre les immigrants et les travailleurs dits natifs a presque disparu. Les nouveaux arrivants s’intègrent plus rapidement au marché du travail et gagnent mieux leur vie : ce sont d’excellentes nouvelles.

Il reste que dans la position culturellement fragile du Québec, l’intégration économique ne fait pas foi de tout. Il y a aussi l’intégration linguistique. De ce point de vue, le gouvernement québécois a raison de réclamer plus de pouvoirs d’Ottawa et de renforcer la Charte de la langue française.

François Legault rappelle souvent le devoir sacré de chaque premier ministre du Québec de protéger le français. Il a raison. En parallèle, il doit se rappeler aussi son rôle de premier ministre de tous les Québécois. À ce titre, il doit avoir un langage rassembleur et positif lorsqu’il parle du vécu des Québécois issus de l’immigration.