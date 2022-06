Marc Dupré: «J’ai besoin de faire de la scène»

Marc Dupré ne le cache pas : la pandémie lui a bel et bien fait croire qu’il ne remonterait plus jamais sur scène. Maintenant qu’il reprend la route avec une nouvelle tournée, le chanteur a la ferme intention de vivre chaque concert « comme s’il était le dernier ».

« Tout s’est effondré tellement vite, je ne voyais pas comment on pourrait revenir à la normale. Et j’ai quand même 48 ans, je sais bien que mes plus belles années sont derrière moi. Mais je ne pouvais pas croire que tout allait s’arrêter aussi brusquement. J’ai besoin de faire de la scène, de ressentir l’énergie du public. C’est une thérapie chaque fois », avance Marc Dupré en entretien au Journal.

La vie aura réussi à le surprendre encore une fois puisqu’il a pris la route plus tôt cette semaine pour promener un « tout nouveau show » aux quatre coins de la province.

Cette fois-ci, c’est l’univers d’Où sera le monde, un huitième opus lancé l’automne dernier, qu’il déploiera sur scène.

Vulnérabilité et doute

Plusieurs artistes n’hésitent pas à confier que leur plus récente offre est leur « plus personnelle », rendant l’expression galvaudée. Mais dans le cas de Marc Dupré, il serait difficile de mieux le décrire. Car c’est dans le contexte pandémique qu’il a été écrit et composé ; et le climat d’incertitude a fait baisser les barrières que le chanteur a – comme nous tous, d’ailleurs – l’habitude d’ériger entre sa vulnérabilité et le grand public.

« Où sera le monde, c’est exactement ça : c’est la peur, le doute, le questionnement à savoir quel monde on va laisser à nos enfants. Pendant la pandémie, je suis devenu hyper anxieux. J’avais peur que ma mère tombe malade, ma sœur travaille dans un CHSLD, je voyais des couples autour de moi se séparer... J’étais dans tout ça quand j’ai écrit l’album. Alors il y a quelque chose de très transparent dans ces chansons-là », confie-t-il.

Marc Dupré réserve quelques surprises supplémentaires aux publics de Montréal et Québec, attendus respectivement à la Place des Arts et au Centre Vidéotron au cours des deux prochains week-ends. Dans la métropole, sa fille, Stella Dupré, viendra le rejoindre sur scène le temps de quelques chansons. Puis, dans la Vieille Capitale, c’est la cohorte entière de Star Académie 2022 qui s’invitera à ses côtés pour un numéro dont il préfère pour l’instant taire les détails. Pour ces deux représentations, Josiane Comeau sera chargée de réchauffer la foule en première partie.

« Ça va brasser »

Voilà qui tiendra Marc Dupré bien occupé d’ici la fin de l’année.

Puis, en janvier prochain, Marc Dupré retrouvera son fauteuil rouge pour une neuvième saison de La Voix. De son propre aveu, il n’avait pas l’intention de reprendre du service, lui qui vient à peine de quitter la locomotive qu’est Star Académie.

« J’entendais des rumeurs d’un retour de La Voix et, dans ma tête, je me disais que je ne le ferais pas. Mais quand ils me l’ont demandé... je me suis dit que je ne pouvais pas refuser ça. Moi, ce qui me fait triper dans la vie, c’est de partager ma passion avec de nouveaux talents, d’aider des jeunes à réaliser leur rêve. Je ne pouvais pas passer à côté de ça », relate Marc Dupré.

Il sera cette fois-ci flanqué de trois nouveaux coachs, dont l’identité a été dévoilée plus tôt cette semaine : Mario Pelchat, Marjo et Corneille. La compétition s’annonce donc féroce... et pas simplement entre les candidats. Car Marc Dupré annonce avoir la ferme intention de se battre (métaphoriquement, bien entendu) pour recruter les jeunes talents qu’il convoite.

« La dernière saison de La Voix, je trouve que je suis devenu trop gentil avec les autres coachs. Cette fois-ci, je vais revenir à mes habitudes du début, je vais tout faire pour voler les meilleurs chanteurs et les attirer dans mon équipe. Ça risque de brasser. Marjo, elle n’a peur de rien. Et Mario Pelchat, il ne s’est jamais laissé marcher sur les pieds, ce n’est certainement pas aujourd’hui qu’il va commencer », avance Marc Dupré en riant.

La tournée Où sera le monde s’arrêtera à la Place des Arts le 11 juin, puis au Centre Vidéotron le 18 juin.