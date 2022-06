Jeux vidéo: pour avoir le plus beau jardin en ville...

Envie de faire pousser des fleurs, des arbres et des plantes? Voici des jeux auxquels vous adonner cet été, sans craindre de faire mourir quoi que ce soit...

Si vous n’y connaissez rien en jardinage, démarrez votre parcours de jardinier amateur avec «Plant Daddy». Ce petit jeu gratuit offre des fonctionnalités limitées – acheter des plantes, les changer de place, les arroser, etc. –, se révèle addictif. Il comporte des missions simples permettant de progresser et de débloquer de nouvelles plantes et des objets supplémentaires. En prime, le gazouillis des oiseaux donne une bonne dose de zen à ces moments de pause.

Également gratuit, «Viridi» s’intéresse aux succulentes. Vous les faites pousser en temps réel dans un pot, bercé par une musique relaxante au maximum. Vous choisissez un pot, un paquet de graines de démarrage et c’est parti. Tous les vendredis, les concepteurs – un groupe d’amis de Seattle – vous offrent une plante au hasard, même s’il est possible d’aller en acheter pour de petits sommes dans la «maternité». Et, bonus supplémentaire, si vous laissez le jeu «rouler» sans vous en occuper, vous chantez à vos plantes par défaut. Avouez que c’est poétique et contemplatif.

Toujours pour les friands de poésie, «Flower» s’impose comme un incontournable. Choisi par le musée Smithsonian pour faire partie de sa collection permanente, ce titre à petit prix ne contient aucun dialogue, mais une musique exceptionnelle. Le joueur contrôle le vent et doit ainsi faire virevolter des pétales au milieu de champs aux couleurs éclatantes et se laisser guider par les indications visuelles.

À vos plantoirs

Quittons le domaine du zen et de la contemplation de la nature pour découvrir des jeux qui permettent de jouer dans la terre. Les plus férus de jardinage et autres amateurs de jeux de simulation se dirigent immédiatement vers «Plant Tycoon» qu’une version démo permet de tester gratuitement avant l’achat. Se déroulant en temps réel, le jeu propose 500 variétés de plantes incluant des spécimens rarissimes qui permettent de créer des plantes magiques. Il faut bien sûr arroser les plantes, obtenir de nouvelles semences, faire attention aux infestations d’insectes et financer de la recherche horticole.

Du côté de «Pocket Plants», littéralement «Plantes de poche», il faut dans ce jeu gratuit pour téléphones et Windows collectionner, planter et arroser des plantes. Le but? Faire disparaître le brouillard environnant afin de restaurer la lumière de cristal. Tout un programme bien amusant, gratuit et pour tous les âges.

Avec ses couleurs pastel, «Ooblets» est un adorable petit jeu bien rigolo. Car ce ne sont pas des plantes que vous faites pousser, mais des amis avec lesquels vous organisez des combats... de danse. Oui, le concept de ce jeu est suffisamment amusant et original pour attirer l’attention et la retenir.

Ceux que le jardinage ne relaxe pas s’orienteront du côté de «Reap». Vous venez de vous échouer sur une île bien évidemment déserte. Mais voilà que plusieurs de vos navets ont survécu au naufrage de votre bateau. Si vous ne voulez pas mourir de faim, il vous faut vous transformer en cultivateur de navets... sans pour autant oublier le trésor que vous étiez venu chercher à l’origine.

En terminant, non, je n’ai pas oublié les titres les plus populaires du genre. «Animal Crossing: New Horizons» est absolument adorable. Jeu qui rend heureux par excellence, le titre pour la Switch permet de créer son île et de la modeler selon ses désirs. Car «Animal Crossing: New Horizons» va au-delà d’un jeu de jardinage en incluant toutes les dimensions de la vie et du respect de la nature. Quant à «Stardew Valley», il vous transforme en fermier pixelisé, rappel du bon vieux temps de «Farmville». Vous vous occupez désormais de la ferme que votre grand-père vous a léguée tout en ayant la possibilité de rencontrer l’âme sœur. Que demander de plus?

Le carnet de liens

«Plant Daddy»: https://overfull.itch.io/plantdaddy pour fureteurs

«Viridi»: https://www.icewatergames.com/viridi pour Windows, macOS, Linux, Android et iOS

«Flower»: https://thatgamecompany.com/flower/ pour Windows, PlayStation et iOS

«Plant Tycoon»: https://www.ldw.com/plant_tycoon.php pour Windows, macOS, Android et iOS

«Pocket Plants»: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kongregate.mobile.pocketplants.google&hl=en_US&gl=US pour Android

«Pocket Plants»: https://apps.apple.com/us/app/pocket-plants-merge-games/id1170134874 pour iOS

«Pocket Plants»: https://store.steampowered.com/app/1467740/Pocket_Plants pour Windows

«Reap»: https://managore.itch.io/reap pour Windows et iOS

«Animal Crossing: New Horizons»: https://www.animal-crossing.com/new-horizons/ pour Switch