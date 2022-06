La CAQ et son mystère

François Legault est au cœur même du déchirement actuel de son parti. Son expérience politique lui interdit en quelque sorte de croire que le Québec obtiendra les pleins pouvoirs nécessaires en immigration pour assurer un avenir à la langue et à la culture françaises.

En résumé, le Québec, qui reçoit plus d’immigrants que la France et les États-Unis, ne peut intégrer harmonieusement davantage d’immigrants non francophones.

Le Canada de Trudeau rêve d’un million de nouveaux arrivants par année. Et il souhaiterait que la population canadienne atteigne le chiffre de 100 millions d’habitants avant même la fin du siècle.

Le PQ douloureux

Le PQ est devenu l’ombre de lui-même. En votant NON au référendum de 1995, les Québécois auraient dû savoir qu’ils prenaient le risque à long terme de dépouiller le Québec de sa capacité d’accéder à une souveraineté que René Lévesque, l’ultra modéré, n’imaginait pas sans une association avec le Canada. Or, cet accommodement faisait rire dans sa barbe l’élite canadienne-anglaise et canadienne-française fédéraliste.

Pierre Elliott Trudeau, premier ministre en 1980, a retenu sa joie le soir de la défaite. En mémoire de sa famille paternelle canadienne-française sans doute. Car même les fédéralistes francophones ont accusé le coup. Mais lui seul pouvait évaluer l’ampleur de cette victoire contre le nationalisme qu’il abhorrait après avoir flirté quelque temps dans sa jeunesse avec les écrits du chanoine Groulx entre autres.

En 1995, la seconde défaite du OUI était un coup de massue pour 60 % des francophones, qui avaient voté pour un rêve devenu, à quelques milliers de voix près, un cauchemar.

François Legault, déçu et blessé dans ses convictions comme tant de souverainistes, a repris le flambeau en créant en 2011 la CAQ, un parti hybride à vrai dire, un parti composé de nationalistes pragmatiques, dénués du romantisme et du lyrisme du Parti Québécois, dirigé au cours des années par des personnalités flamboyantes.

François Legault a gagné son pari. Son élection l’a conforté dans sa détermination de défendre à travers l’Assemblée nationale les intérêts québécois dans les limites définies par la Constitution canadienne.

Nouveau référendum ?

On peut lui prêter toutes les intentions, mais sans preuve. Une seule chose semble évidente. François Legault n’a pas fait son saut politique avec en arrière-pensée l’idée de déclencher un nouveau référendum. L’homme est un réaliste qui s’accommode des contraintes. Même si sa passion pour le Québec est vibrante, son tempérament, sa formation et sa proximité psychologique et sociale, dirait-on, avec les Québécois ne risquent pas de l’entraîner dans des chemins à haut risque.

Une partie de la gauche nationaliste québécoise le malmène et la droite nationaliste qui se retrouve dans le Parti conservateur d’Éric Duhaime ne lui fait guère de cadeaux. La période électorale qui s’annonce sera dure en dépit des appuis énormes qu’indiquent les sondages.

Que fera François Legault devant les refus cinglants de Justin Trudeau, plus arrogant que jamais, mais aussi plus brutal avec le chef caquiste qu’avec tous les dirigeants des communautés ethniques, religieuses, racisées, sexuelles et autochtones du Canada actuel ? Sans oublier les premiers ministres de toutes les provinces canadiennes.