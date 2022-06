La fille de Ginette Reno annonce une mauvaise nouvelle

La fille de Ginette Reno, Natacha Watier, a annoncé vendredi qu’elle a reçu un diagnostic de cancer de l’utérus le 2 juin dernier.

Dans une publication sur Instagram, la femme de 54 ans a écrit qu’elle s’apprête à traverser «un autre défi» dans sa vie.

«La vie est remplie de surprises et de défis, quelquefois ils sont ahurissants et extraordinaires et d’autres fois, ils sont décevants et même frappants comme un coup fouet au visage. Mais, c’est ce qu’on appelle la VIE et il en tient qu’à nous à les vivre comme on le souhaite», a-t-elle partagé.

Natacha Watier a aussi tenu à préciser qu’elle tente de rester positive dans cette épreuve.

«Moi de mon côté, à chaque fois que la vie me frappe par de tels évènements, je prends le temps d’analyser et voir le positif de la situation et sérieusement on pourrait en parler longtemps des défis que j’ai eus ces derniers temps», a-t-elle affirmé dans sa publication Instagram.