L'admirable courage de PSPP

L’arrivée de Bernard Drainville est un autre coup fumant de la CAQ et un autre dur coup pour le PQ.

Forcément, on s’interrogera d’autant plus sur l’avenir de ce dernier.

Mais un aspect important ne reçoit pas l’attention qu’il mérite à mon sens.

Lutter

Le caractère d’un être humain est largement indépendant de ses opinions politiques.

On peut être souverainiste ou fédéraliste, de gauche ou de droite, et être intègre, digne, honorable.

On peut être souverainiste ou fédéraliste, de gauche ou de droite, et être fourbe, cynique et mesquin.

Je ne prétends pas qu’on doive absolument et toujours dissocier le caractère individuel de l’idéologie de chacun.

Je verrais mal qu’une formation politique extrémiste, aux idées nauséabondes et dangereuses, prônant la violence, puisse abriter des gens vertueux.

Mais règle générale, on trouvera des gens de qualité dans toutes les familles politiques raisonnables.

Où je m’en vais avec ceci ?

Prenez le chef du Parti Québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon.

On peut être pour ou contre la souveraineté. On peut souhaiter du bien ou du mal au PQ.

Ce n’est pas l’objet de ma réflexion.

Ce qui me frappe, c’est l’attitude du chef péquiste par les temps qui courent.

Le PQ traverse les pires moments de son histoire. Sa disparition est une réelle possibilité.

Inévitablement, beaucoup pointent du doigt l’actuel chef, alors qu’il a hérité d’un parti qui décline depuis plus de 20 ans, parce qu’il est associé aux deux terribles échecs collectifs de 1980 et 1995.

Voyez pourtant le chef du PQ.

Il ne se plaint pas.

Il ne joue pas à la victime ou au grand incompris.

Il ne blâme pas les médias.

Il fait face. Il rame. Il se bat. Il le fait avec dignité et droiture.

Il expose avec intelligence et clarté les convictions qui sont les siennes.

Il y met toute la fougue qu’il possède.

Qui ferait tellement mieux ? Qui voudrait être à sa place ?

Bref, quoi que l’on puisse penser de sa cause, il montre d’admirables qualités de courage et de résilience.

Il se bat avec l’énergie de quelqu’un qui ne veut surtout pas, quoi qu’il arrive, avoir le regret de ne pas avoir donné tout ce qu’il avait.

Voyez aussi l’attitude du chef du Bloc, Yves-François Blanchet.

Solidement installé, M. Blanchet aurait pu ne pas vouloir être vu en compagnie d’un PQ qui se dirige peut-être vers une cinglante défaite.

Mais il fait passer ses convictions au-dessus des calculs politiciens et vient personnellement se montrer aux côtés du chef péquiste pour l’encourager.

Carte

Je ne sais pas le sort que les électeurs réservent au PQ.

Je ne sais pas ce que le raz-de-marée caquiste laissera aux autres formations.

Je sais seulement que si la CAQ mérite assurément d’être reconduite au pouvoir, il serait funeste que l’idée de l’indépendance – une carte que nous devons garder dans notre jeu – ne s’incarne plus dans un parti politique établi.

Je sais aussi que c’est dans l’adversité qu’on reconnaît la vraie valeur des individus.