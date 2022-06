L’importance du quart-arrière

On parle beaucoup du problème de gardiens de but chez les Oilers d’Edmonton, mais pour moi, ce n’est pas leur principale lacune. En analysant les quatre formations toujours en vie dans la LNH, ils sont les seuls à ne pas compter sur un véritable général à la défensive.

L’Avalanche du Colorado a Cale Makar, les Rangers de New York ont Adam Fox et, évidemment, le Lightning de Tampa Bay compte sur Victor Hedman.

D’aussi loin que je me souvienne, à peu près tous les clubs qui ont remporté la coupe Stanley comptaient sur un quart-arrière, un défenseur capable d’avoir un impact dans les trois zones tout en jouant au moins 25 minutes par rencontre.

Récemment, Drew Doughty a eu cet impact avec les Kings de Los Angeles, tout comme Kristopher Letang à Pittsburgh et Hedman lors des deux dernières conquêtes du Lightning.

Avant ça, il y a eu Nicklas Lidstrom avec les Red Wings de Detroit, Denis Potvin avec les Islanders de New York, Bobby Orr avec les Bruins de Boston ou même le « Big Three » à Montréal, composé de Serge Savard, Larry Robinson et Guy Lapointe.

FOX, COMME LEETCH

J’adore le travail d’Adam Fox avec les Rangers. Il me fait penser à Brian Leetch, que j’ai eu la chance de diriger en 1988-1989, saison lors de laquelle il avait remporté le trophée Calder remis à la recrue de l’année.

Fox, comme Leetch, est un défenseur qui peut facilement jouer 25 minutes, mais qui n’est pas le genre d’arrière à confronter physiquement les attaquants adverses. Il n’a pas besoin de le faire. Il est tellement habile avec son bâton et il parvient à sortir son homme du jeu, non pas par une mise en échec percutante, mais grâce à son intelligence et sa lecture du jeu hors pair.

C’est ce qui manque à Edmonton. Certes, leur avantage numérique fonctionne bien quand même grâce à Connor McDavid et Leon Draisaitl, mais il serait encore plus dévastateur avec un vrai maître à bord à l’arrière.

MAKAR CONTRE MCDAVID

Parlant de McDavid, l’Avalanche a décidé de l’opposer à Cale Makar et la stratégie a fonctionné lors du match no 2, jeudi soir.

Le défenseur du Colorado a la rapidité pour suivre le no 97 des Oilers et il a fait un bon travail jeudi, comme l’équipe en général, pour blanchir Edmonton et prendre les devants 2 à 0 dans la série.

L’Avalanche a fait les ajustements nécessaires jusqu’à présent et c’est pourquoi ils mènent. Mais cette série est loin d’être terminée.

J’ai très hâte de voir l’ambiance à Edmonton pour les matchs 3 et 4. Rappelons que la concession n’a pas atteint le carré d’as depuis 2006 et il ne fait aucun doute que la foule sera déchaînée. Je ne crois pas à un balayage de la part de l’Avalanche. Pas contre une équipe qui compte McDavid et Draisaitl.

PARI RATÉ ?

D’ailleurs, je ne suis pas certain que c’était la meilleure décision de la part de Jay Woodcroft de séparer les deux joueurs vedettes lors du match no 2. McDavid et Draisaitl ont connu beaucoup de succès depuis le début des séries avec Evander Kane et j’ai senti Draisaitl frustré lors de la deuxième rencontre face à l’Avalanche.

Je ne serais pas surpris qu’ils soient de retour ensemble ce soir. Les Oilers ont besoin de leurs deux meneurs offensifs en santé et heureux.

Les échos de Bergie

La réflexion de Patrick

Patrick Roy a surpris un peu tout le monde mercredi soir en mentionnant qu’il allait s’accorder une période pour réfléchir à son avenir avec les Remparts. Clairement, la défaite de mercredi dernier contre les Cataractes de Shawinigan lui a fait mal comme jamais. Comme son partenaire d’affaires Jacques Tanguay l’a également mentionné, ce fut une année mouvementée pour Patrick, notamment avec le processus d’embauche d’un directeur général par le Canadien. Je suis convaincu que ça l’a ébranlé de ne pas être considéré. Maintenant, je me demande s’il pourrait être tenté d’aller frapper à la porte des quelques équipes qui sont à la recherche d’un entraîneur-chef dans la LNH ? Personnellement, je ne crois pas. Patrick est un homme fier et il est probablement d’avis que si une équipe est intéressée, elle va le contacter. Au final, il prendra la meilleure décision pour lui. Peu importe, personne ne pourra jamais lui enlever la passion qui l’anime depuis tant d’années.

La fête est terminée

C’est confirmé, Martin St-Louis sera l’entraîneur-chef du Canadien pour les trois prochaines saisons. C’est positif. Ça veut dire que Martin est heureux à Montréal et qu’il a envie de continuer le projet. Maintenant, je pense que la fête est terminée. L’an dernier, il est arrivé à Montréal dans le but d’implanter sa structure, de redresser certaines choses. Maintenant, j’ai le sentiment qu’on va revoir le compétiteur qu’il était à l’époque où il était joueur. Les jeunes et leur développement, c’est une chose, mais ça prend des victoires. Qu’on arrête de me dire que le Canadien doit continuer à perdre l’an prochain afin d’avoir une chance de repêcher Connor Bedard. C’est drôle, mais tous les gens que je connais qui tiennent ce genre de discours ne sont pas des détenteurs de billets de saison. Ils ne dépensent pas une petite fortune et ne bravent pas la météo chaque hiver pour aller encourager leur équipe, soir après soir. Ces gens-là méritent des victoires.

Un trio rafraîchissant

J’adore ce que je vois du trio des jeunes avec les Rangers de New York, composé d’Alexis Lafrenière, Kaapo Kakko et Filip Chytil. J’adore que Gerard Gallant les ait placés ensemble et qu’il les laisse s’exprimer. Trop souvent on essaie de mettre un vétéran avec des jeunes et on a l’impression qu’il est davantage là pour jouer à la gardienne d’enfants. Dans le cas de Lafrenière, ça n’a pas été une saison facile, mais on voit vraiment la progression dans son jeu depuis quelques semaines. Tant mieux !