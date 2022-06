L'Ukraine et les autres possibilités de guerre

La guerre que mène la Russie à l’Ukraine prouve une fois de plus le vieux dicton : on sait toujours où commence une guerre, mais jamais où elle va se terminer. Jusqu’à présent la guerre en Ukraine n’a occasionné que des pertes pour la Russie.

Il est difficile de concevoir comment Vladimir Poutine pourrait garder les territoires qu’il a conquis depuis ses débuts, il y a 100 jours. Les territoires qu’il avait conquis dans le Donbass à partir de 2014 pouvaient être vus comme des monnaies d’échange contre la négociation d’un retour officiel de la Crimée à la Russie. Rien de tout ceci ne tient plus. La Russie a bel et bien engagé une guerre d’expansion territoriale fondée sur des théories fumeuses de menaces nazies et de menaces de l’OTAN. Malheureusement, la guerre en Ukraine a consolidé d’autres possibilités de guerre.

1. Les États-Unis ont-ils une part de responsabilité dans la guerre en Ukraine ?

Les États-Unis et leurs alliés portent une part de responsabilité dans le conflit. Ils auraient dû faire davantage d’efforts pour aider la Russie à se relever après la chute de l’URSS. Mais ceci n’aurait peut-être servi à rien. Poutine est un dictateur dans l’âme. Aucun dirigeant démocratique ne se serait jamais engagé dans la voie qu’il a suivie : élimination physique de ses opposants, contrôle de plus en plus grand des médias ainsi que manipulation des institutions et de la constitution pour demeurer au pouvoir.

2. Comment sera jugée la guerre ?

Quand la guerre sera terminée, elle sera jugée pour ce qu’elle est, soit le premier conflit du 21e siècle entre les démocraties et les grands pays dictatoriaux. Dans cette première manche, les pays démocratiques semblent avoir le dessus. Poutine a surestimé son armée et il a sous-estimé son incompétence et sa corruption.

3. Les démocraties sont-elles certaines de gagner ?

La première manche n’est pas terminée. Les démocraties sont travaillées par des ennemis intérieurs qui sont appuyés par des pays comme la Chine, la Russie ou l’Iran. Si jamais Donald Trump ou un de ses clones politiques devaient reprendre la tête des États-Unis, la démocratie américaine se trouverait en grand péril. Et par extension les autres démocraties à travers le monde aussi. Les pays membres de l’Union européenne semblent d’ailleurs se préparer à cette éventualité.

4. Les démocraties devront-elles un jour affronter la Chine ?

Une seconde manche risque d’opposer la Chine aux démocraties. La faute de ce conflit anticipé revient aux démocraties. Par appât du gain, elles ont vendu à la Chine des technologies qui lui ont permis de se moderniser très rapidement et elles ont ouvert leurs marchés aux entreprises chinoises, sans réciprocité réelle. La Chine est à présent la première puissance économique du monde en parité de pouvoir d’achat et la première puissance scientifique en termes de brevets. La plus grande chance des démocraties est que le Parti communiste chinois est contrôlé par un dirigeant aussi dictatorial que l’était Mao. Ce genre de leadership est très destructeur pour l’économie et pour la société en général.

5. Quels autres conflits pourraient affronter les démocraties ?

Une troisième manche pourrait bien les opposer aux pays pauvres et populeux. C’est qu’à moins de trouver des solutions nouvelles, les ressources de la Terre s’épuisent rapidement. Les changements climatiques risquent de chasser vers l’extérieur les populations de pays pauvres devenus invivables. Pourrait-on aller jusqu’à empêcher certains pays de se développer pour limiter le réchauffement climatique ?