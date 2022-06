Michel Jean: un penchant pour les écrivains frondeurs

Le chef d’antenne, animateur et écrivain Michel Jean raconte ses coups de cœur littéraires.

Écoutez l'entrevue de Michel Jean au micro de Geneviève Pettersen sur QUB radio:

Quel a été votre plus récent coup de cœur côté romans ?

Yändata’ – L’éternité au bout de ma rue du poète wendat Jean Sioui. Dans ce livre, il raconte des souvenirs de sa jeunesse, qu’il a passée dans une réserve urbaine, un univers qu’on a un peu moins l’habitude de voir. Honnêtement, je ne savais pas à quoi m’attendre, mais j’ai beaucoup aimé ça. Et puis c’est très bien écrit.

Et juste avant, qu’est-ce que ça a été ?

Tableau final de l’amour de Larry Tremblay, que moi j’ai préféré à L’orangeraie. L’auteur s’est inspiré de la vie du peintre Francis Bacon et j’ai été soufflé par la lucidité dans les personnages et par le côté acide du récit. Il y a des gens qui vont trouver ça dur, mais des fois, la dureté fait partie de l’histoire. En tout cas, quand tu lis ça, c’est décoiffant !

Vous pouvez nous parler des livres qui vous ont profondément marqué au cours de ces dernières années ?

Chroniques de Kitchike de Louis-Karl Picard-Sioui, qui est un genre de Stéphane Dompierre autochtone. Autrement dit, c’est vraiment incandescent. L’antithèse de ce que moi j’écris, ce qui montre la diversité de la littérature autochtone ! C’est drôle et en même temps, les nouvelles de ce recueil présentent une vision de la vie sur une réserve urbaine.

Olivia Vendetta d’Hugo Meunier. J’adore comment Hugo écrit et je pense qu’il a le talent pour écrire un jour de grandes choses. C’est un gars intelligent et j’aime beaucoup le regard qu’il porte sur la société. Avec Olivia Vendetta, on voit qu’il s’est amusé. Souvent pleine d’humour, son histoire est difficile à lâcher.

Sémi d’Aki Shimazaki. J’adore cette auteure-là. Avec elle, il y a toute cette retenue asiatique, la douceur et la profondeur de l’écriture combinée à la douceur du récit. Il ne se passe pas grand-chose dans ce livre qui raconte l’histoire d’un couple dont la femme commence à faire de l’Alzheimer, mais il y a beaucoup d’ambiance.

La fille d’elle-même de Gabrielle Boulianne-Tremblay. Ce que j’ai aimé, c’est le ton utilisé par l’auteure. Avec sa sensibilité, elle réussit à nous mettre dans les souliers de cette jeune fille qui a le corps d’un garçon. On devient elle, on se met à sa place, on ressent son trouble, la dureté de sa situation. Ça prenait beaucoup de doigté pour y arriver.

Même si je ne lis pas beaucoup de polars, j’ai bien aimé La mariée de corail de Roxanne Bouchard. Tout le monde voudrait écrire comme Roxanne ! Pour la puissance évocatrice de sa plume, et pour sa manière de décrire les lieux. Quand on la lit, on y est, on voit tout ! Elle est un maître de la prose. Ce n’est pas vraiment de la poésie, mais la finesse de son écriture fait que tu embarques.

Quel livre auriez-vous aimé avoir écrit ?

Un roman français de Frédéric Beigbeder, parce que tu veux être intelligent comme Beigbeder. Et puis il y a aussi sa capacité à raconter une histoire avec ce ton frondeur qui cache toute sa sensibilité. Ça, c’est une fine ligne sur laquelle marcher et il la maîtrise dans l’écriture et dans la structure, que je trouve hors pair. En plus, c’est quelqu’un qui a le courage de dire ce qu’il dit. J’admire vraiment son absence de pudeur.

Quel roman a déjà réussi à vous émouvoir jusqu’aux larmes ?

Sans hésitation, La promesse de l’aube de Romain Gary. Quand j’ai fini de lire ce livre, je n’ai pas pu m’empêcher de le flatter ! Il y a tout, dans ce roman-là : le style, la manière d’être de Gary – qui est lui aussi frondeur –, sa grande vulnérabilité, sa mère... Tout ça est mélangé avec finesse et quand tu te rends à la fin, tu pleures.

Vous vous rappelez un roman que vous avez été incapable de lâcher ?

Le monde des non-A d’A. E. van Vogt, que j’ai lu plusieurs fois dans ma vie. Depuis 2000 ans, le monde a beaucoup évolué technologiquement parlant, mais intellectuellement, il en est resté à Aristote. C’est le genre de livre qui te fait te poser des questions sur la façon dont tu penses. Van Vogt est l’un des grands auteurs de science-fiction.

Que comptez-vous absolument lire prochainement ?

C’est sûr que je vais lire Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, car je lis tout d’elle. Je compte aussi lire le dernier Michel Houellebecq, Anéantir. Je pense que c’est un grand écrivain et j’ai trouvé que son avant-dernier roman, Soumission, était brillant.

Avec quel livre avez-vous envie de terminer cet entretien ?

Avec Le testament français d’Andreï Makine, dont j’ai pas mal adoré tous les livres. Mais avec celui-là, je me suis retrouvé dans un univers qui me parlait. C’est un grand roman qui me touche parce qu’il porte sur les origines, un sujet qui ressemble à ce qui, moi, m’inspire dans mes romans. C’est juste qu’on est ailleurs, car Makine est un Russe qui s’est établi en France.