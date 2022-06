Opération Enfant Soleil mise sur l’innovation

Opération Enfant-Soleil tiendra son 35e Téléthon ce dimanche, une édition qui sera axée sur les projets novateurs qui aideront l’organisme à remplir sa mission : soutenir les enfants malades et leur famille dans le processus de guérison.

L’événement sera présentement en formule hybride au théâtre du Capitole, c’est-à-dire sans public, mais avec la présence de plusieurs familles, de partenaires et de nombreux artistes.

Malgré la fin de la pandémie qui approche, il était plus sage de procéder ainsi, en lien avec la santé plus fragile de plusieurs enfants.

«On devait prendre la décision il y a quelques semaines, et comme la situation était encore incertaine, on n’a pas pris de chance», fait valoir Jonathan Gendron, président-directeur général d’Opération Enfant Soleil.

Cette année, Opération Enfant-Soleil veut miser sur les projets qui se démarquent, pour motiver les donateurs à être généreux.

«On veut mettre en lumière les projets qui sont novateurs et qui, grâce aux dons, on va pouvoir se permettre de supporter», indique M. Gendron.

Photo Catherine Bouchard

Il cite en exemple l’Hôpital de Montréal pour enfants, qui ont lancé un projet appelé «l’hôpital intelligent».

Ce projet de recherche, désormais en phase de concrétisation, vise à développer un système de surveillance sans fils.

«Les bébés sont souvent branchés de partout. Le but est d’enlever tous les fils pour pouvoir permettre le contact entre le parent et l’enfant, poursuit M. Gendron. Ç’a vraiment un impact majeur sur la rapidité à laquelle l’enfant va faire son parcours de guérison».

L’organisme espère surpasser la collecte record de l’an passé, qui était de 20,5M$. Le contexte économique représente toutefois un défi supplémentaire dont il est bien conscient. M. Gendron admet que certaines campagnes connaissent certains retards.

Miser sur les belles histoires

Au-delà de cette période difficile, l’organisme préfère miser sur les belles histoires des enfants qu’il aide.

Comme celle de Ryan Vachon, 18 mois, survivant d’une cardiopathie congénitale et atteint de trisomie 21.

À seulement deux semaines de vie, il a été opéré dans la salle de chirurgie cardiaque financée par Opération Enfant Soleil.

«Tout s’est bien passé, il n’est plus censé avoir besoin d’opération», souligne la mère de Ryan, Josianne Turgeon.

Désormais, l’organisme accompagne Ryan dans son développement avec la trisomie 21.

«Opération Enfant Soleil a aussi donné au centre de réadaptation en déficience intellectuelle où Ryan est suivi pour sa trisomie», poursuit la mère.

Ce support est d’une grande importance pour la famille de Ryan.

«J’avais déjà donné de l’argent, mais avoir besoin d’eux, c’est autre chose. On est encore plus porté à sensibiliser les gens. Et nous, ça nous aide beaucoup pour le côté cœur. On voit plein de gens qui vivent la même chose, qui viennent nous parler [et nous supporter].