Est-ce qu’on peut s’entendre sur une triste réalité de la société québécoise ?

Avouez que, côté vin dans les dépanneurs, on fait dur. C’est honteux même quand on pense aux touristes, la visite qui s’en vient pour l’été. Pas fort quand je pense à vous, à moi et aux autres lorsque la SAQ est fermée ou trop loin et qu’il ne reste que ces vins importés en grands réservoirs, qui ne sont carrément pas bons et, c’est rien, ils sont chers en plus.

Rien ne fait plus peur au dépanneur qu’un vin qui a un nom de tracteur ou un autre qui a une image de serpent. Pas d’info sur l’étiquette et on se sent vraiment comme quelqu’un de mal pris en route vers la piquette à la veille d’un bon petit mal de tête.

On sait tous qu’un mauvais vin peut gâcher ne serait-ce qu’un sandwich au jambon ou une tartine de cretons. La question que j’aimerais poser à madame Catherine Dagenais, la présidente de la SAQ, est celle-ci : pourquoi n’aurions-nous pas droit, sur les tablettes des dépanneurs, à une seule bonne bouteille par couleur (rouge, rosé ou blanc) ?

Une seule à une douzaine de dollars, mais qui serait plus que popire. Vous savez, le bon petit vin qui accompagne bien la pizza, le poulet ou le choix de Mario Tremblay et Patrick Roy dans l’annonce d’Uber.

JUSTE UN

Je me demande qui a eu cette idée folle de mettre de la piquette dans les dépanneurs. Il me semble que les Québécois méritent mieux que ça. Nous achetons le vino à coups de milliards annuellement et on nous sert du décapant parce qu’on est loin de la succursale de la SAQ.

Mettez-en du bon, de toute façon, l’argent va dans la même poche.

Je sais, je sais. Vous allez me dire qu’à votre dépanneur, il y en a un ou deux qui sont des popires.

Popire, c’est pas assez.

TI-PAQUET