Prof le jour... lutteuse le soir

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Une enseignante montréalaise voulant mettre fin à l’intimidation à l’école a stupéfait ses élèves en leur révélant sa profession secrète : lutteuse.

Les carrières de lutteuse professionnelle et d’enseignante d’histoire et de littérature ne semblent pas particulièrement compatibles... et pourtant !

Non seulement Jessika Neri combine les deux vocations, mais le contraste est si grand entre ses deux « personnages » que l’on peine à imaginer la combattante en maillot lorsqu’elle porte l’habit de prof et que l’on a bien du mal à l’imaginer en intellectuelle lorsqu’elle se pavane avec flamboyance dans l’arène.

Photo courtoisie, Ana Rocha

« C’est un peu comme dans Dr Jekyll et Mr Hyde : la prof sérieuse, polie et appliquée et la redoutable athlète du ring à la langue bien pendue », m’explique Michael Cohen, le directeur des communications de la commission scolaire English Montréal.

Comme presque tout le monde à l’école où enseigne Mme Neri, M. Cohen ignorait cette « double vie ».

« C’est en organisant une conférence contre l’intimidation à l’école avec le lutteur Jacques Rougeau que j’ai appris que Jessika Neri est aussi la combattante Jessika Black depuis presque 10 ans ! »

À l’instar d’une superhéroïne, Mme Neri avait toujours préféré garder ses deux identités professionnelles séparées.

« Même moi, son amie qui travaille avec elle, elle a attendu des années avant de me parler de sa vie de lutteuse », confie Megan Folkins, une collègue.

Sortie du placard

« J’ai réussi à convaincre Jessika que c’était une belle occasion de sortir du placard devant ses élèves dans le cadre de ma conférence sur l’intimidation, puisque, il ne faut pas se le cacher, c’est sûr que l’expérience de la lutte l’aide à mieux tenir sa classe ! » dit en riant l’ex-lutteur bien connu Jacques Rougeau.

Photo Pierre-Paul Poulin

M. Rougeau a ému la centaine d’élèves réunis dans le gymnase en racontant un épisode de voies de fait dont il a été victime en coulisse de la WWF dans les années 1980 : un certain Dynamite Kid voulait le « remettre à sa place » en lui cassant la gueule...

Certains profs se laissent parfois intimider par les écoliers. Ça ne semble pas le cas de Jessika Neri/Black.

« Elle est appréciée et sait se faire respecter », me dit Alys, 17 ans, une de ses élèves.

« Je capote de révéler mon autre vie à mes élèves qui me connaissent parfois depuis des années », s’exclame Mme Neri.

« J’ai décidé de montrer à mes jeunes que c’est possible de poursuivre ses rêves même si ça semble très original et même si on commence tard. »

Mme Neri a 36 ans. Elle s’est mise à la lutte à 27 ans. Son conjoint, Jeremy Barnoff, est également lutteur. Les deux participent au tournoi Lutte Académie organisé par Jacques Rougeau, une téléréalité pour gagner un stage dans une ligue d’élite américaine.

Inspiration

Mme Neri soutient être devenue meilleure enseignante grâce à la lutte.

« Ce sont deux performances, enseigner ou lutter. Il faut maintenir l’attention, surprendre, divertir. Je ne peux pas réagir en classe comme le ferait mon personnage dans l’arène, mais ça m’aide à garder le contrôle de mes émotions si je suis confrontée. »