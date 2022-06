Retour sur la pandémie

J’ai vécu les plus que deux ans de pandémie à Cuba, dans un pays qui a pris le taureau par les cornes dès le début et assuré une gestion jugée exemplaire de la maladie. Entre-temps, je lisais des horreurs sur ce qui se passait au Québec. J’étais donc curieux de lire ce que l’essayiste Mathieu Bélisle avait à dire sur le sujet.

L’auteur est un être tragique et tourmenté par la mort, et je ne le dis pas péjorativement. Très jeune, il s’était dit qu’il ne se rendrait pas à 20 ans. Lorsqu’il devient père à 30 ans, il comprend qu’il vient d’entrer « dans la grande chaîne de la vie », où Éros et Thanatos sont inexorablement liés. La pandémie viendra lui rappeler l’éphémérité de notre passage sur terre. Et l’urgence de vivre pleinement le moment présent.

Même s’il avoue ne pas être un spécialiste de la pandémie, il se questionne tout de même, comme vous et moi, sur sa gestion.

« La crise révélait des failles profondes non seulement dans notre manière de prendre en charge la santé et la maladie, mais dans notre rapport à la vieillesse et à la mort », écrit-il. Comme si on avait peur de regarder la mort bien en face, et pour cela on préférait regarder ailleurs ou ignorer son existence.

« La dimension tragique de la mort nous échappe », déplore-t-il, pris que nous sommes dans notre soif de consommation. Parce que la mort est devenue quelque chose de honteux, comme une défaite. Si nous savions parler de la mort d’une autre façon, nous pourrions mieux vivre « dans un monde où les enfants et les vieillards pourront vivre et rêver », et aussi mieux mourir.

« Faire son deuil du deuil »

Le premier des trois essais (un clin d’œil à Pierre Vadeboncoeur et ses Trois essais sur l’insignifiance) nous ramène aux premiers jours de la pandémie et à son cortège de morts dans les CHSLD. Tout se passe comme si on avait oublié que la mort existait, omniprésente et incontournable, « qu’elle était notre lot commun, l’Épreuve qui nous attendait, hommes et femmes, riches et pauvres, “de souche” et immigrants, et cette étrange découverte, qui avait toutes les apparences d’une blessure narcissique (l’édifice de notre prospérité était-il donc si fragile ?), nous l’avons immédiatement recouverte d’un immense voile pudique ».

Impossible même de faire son deuil – « il fallait faire son deuil du deuil, d’un vrai deuil » –, on mourait dans la solitude la plus hygiénique possible, sans un proche pour tenir la main de la personne mourante. Bof... il fallait bien mourir un jour, entendait-on fréquemment. Tout cela au milieu d’une course effrénée aux vaccins.

Or, cette crise imprévisible a suscité la méfiance d’une partie de la population qui s’est tournée vers les nouveaux gurus, adeptes du complot, divisant le monde entre « purs » et « impurs ». La bataille contre la mort était lancée, comme si la mort n’était pas intrinsèquement liée à la vie.

« Personne ne semblait prêt à admettre que la vie était inconcevable sans le risque, que toute vie était – et est encore – un pari, un défi lancé à la mort. »

Le deuxième essai parle de l’isolement dans lequel nous avons été plongés pendant la pandémie.

« Nous sommes passés en quelques mois de la société des individus à la société des ermites », constate-t-il.

Pour compenser, nous avons fait appel à des moyens techniques dont nous ignorions l’existence : Zoom, Teams, Meet, etc., créant ainsi « l’illusion de continuité avec le monde d’avant ». Il faut apprendre à vivre dans la précarité, conclut-il, en faisant appel à la littérature, qui nous apprend « à vivre et à rêver » et à réinventer le monde chaque jour.

Lumière

Dans sa troisième partie, l’auteur se questionne sur l’identité québécoise, la pandémie et ses statistiques permettant au Québec de rivaliser avec le reste du monde. Nous avons ainsi pu prendre la mesure de nos retards et défaillances.

« Le Québec était la province où les services de santé étaient les moins préparés, les moins mobilisés, les moins efficaces. »

À la fin, reste un peu de lumière, dans la Grande Noirceur dont nous ne sommes pas encore tout à fait sortis. « Toutes les lumières, celles qu’on découvre au creux d’un banc de neige la nuit tombée ou celle qui jaillit du sourire d’un enfant. »

Ma fin du monde

La mort, encore une fois, mais pas celle de la pandémie. L’auteur a entrepris l’écriture de ce témoignage un an pile après avoir reçu le diagnostic qu’il était atteint d’un cancer incurable qui attaque agressivement la partie de son cerveau dédiée au langage. « Pour se prouver qu’il est toujours vivant, et peut-être aussi un peu pour mettre la mort à l’écart », précise le communiqué. Que signifient, dans un tel contexte, ces deux petits mots : « Au revoir ! », puisque nous finirons tous par arriver au bout de notre route ?

Roy, l’auteur de Ma vie rouge Kubrick, nous livre ici de courts fragments, entre souvenirs, vie réelle et fiction, où plane l’urgence de dire, demeurant serein dans l’épreuve fatale « pour ne pas devenir fou » et pour mieux apprivoiser la peur de mourir, appelant Orson Wells et Stephen King à la rescousse.

Écologie : Une bataille sans fin

Souvenez-vous, c’était au début des années 1970. On entendait les premiers cris d’alarme à propos de la pollution par le plomb et le mercure, pour l’assainissement du fleuve Saint-Laurent et de ses affluents ainsi que des lacs, contre l’épandage des pesticides cancérigènes sur les terres agricoles et pour une agriculture biologique, contre les pluies acides, etc.

Ces militants peu nombreux ont fait boule de neige et aujourd’hui nous sommes des milliers à poursuivre ce combat sans fin pour préserver notre planète bleue. Mais « ce n’étaient pas seulement des batailles pour sauver l’environnement qui allaient devoir être menées, il fallait aussi penser à réinventer l’économie et à revoir notre mode de consommation. » Conclusion : au Québec, « plus aucune initiative de développement, plus aucun projet industriel ne peut aujourd’hui être envisagé sans qu’il soit assorti d’une acceptabilité sociale qui a dorénavant une forte composante écologiste. » Il y a de l’espoir !