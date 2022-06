Un adolescent souffrant de troubles cognitifs porté disparu à Montréal

La police de Montréal sollicite l'aide de la population pour retrouver un jeune de 15 ans, incapable de communiquer verbalement, qui est porté disparu depuis samedi après-midi.

Steven Marakot, 15 ans, a été vu pour la dernière fois vers 16h au parc René-Goupil dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. L'adolescent souffre de troubles cognitifs qui l'empêchent de communiquer verbalement. Selon les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Steven pourrait être «confus et désorienté».

Il se déplace à pied et aime fréquenter les centres commerciaux ou des restaurants comme Tim Hortons et McDonald's.

«[On] craint pour sa santé et sa sécurité», ont laissé savoir les autorités par communiqué.

Steven Marakot mesure 1,70 m (5 pi 6 po) et pèse 75 kg (165 lb). Il est d'origine asiatique, a les cheveux et les yeux bruns. Lors de sa disparition, il portait un t-shirt et un short noir, ainsi que des souliers noirs avec des lignes blanches.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.