Un chauffard fou cause plusieurs accidents près de Saint-Jérôme

Un homme de 39 ans a été arrêté samedi après avoir embouti deux véhicules lors d'une course folle sur l'autoroute 15 Sud, à la hauteur de Saint-Jérôme et de Mirabel.

• À lire aussi: Déploiement policier pour retrouver un homme à Saint-Zotique

Vers 9h samedi matin, des appels ont été faits au 911 pour signaler une conduite dangereuse sur l'autoroute 15, près de Saint-Jérôme. Le conducteur d'une camionnette de type pick-up aurait effectué plusieurs manœuvres dangereuses sous l'influence présumée de la drogue avant d'emboutir un premier véhicule en direction de Mirabel.

Visiblement peu dérangé par l'accident, il a poursuivi sa route avec une conduite toujours aussi dangereuse.

À la hauteur de Boisbriand, le chauffard a embouti un second véhicule, cette fois en blessant une personne, qui a été transportée au centre hospitalier de Saint-Jérôme. «On ne craint pas pour sa vie», a précisé Nicolas Scholtus, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Sans s'inquiéter pour le blessé, le conducteur fou du pick-up a encore une fois poursuivi son chemin.

Des citoyens, troublés par les événements, se sont arrêtés sur le bord de l'autoroute pour observer le chauffard.

C'est à l'aide d'un tapis à clous que les autorités ont pu maîtriser le véhicule et arrêter son conducteur, libéré plus tard avec promesse de comparaître. Le suspect âgé de 39 ans, de Piedmont, fait face à plusieurs chefs d'accusation, dont conduite dangereuse causant des lésions, délit de fuite causant des lésions, fuite, conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et quelques non-respects de conditions.