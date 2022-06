Un gala à peu près normal pour célébrer le cinéma québécois

Après une première expérience l’an passé, Geneviève Schmidt est de retour à l’animation du Gala Québec Cinéma, dimanche soir. La comédienne de 43 ans promet une soirée «très conviviale» qui renouera avec une certaine normalité.

• À lire aussi - Louise Portal: 50 ans de cinéma

«L’année dernière, je considère qu’on a organisé le gala de façon magistrale dans le sens qu’on l’a fait à la dernière minute avec plusieurs restrictions sanitaires et un nombre limité de spectateurs dans la salle», rappelle l’animatrice en entrevue.

«Cette année, ça va être totalement différent. Ça va être un peu comme un retour à la normale, même s’il y a encore des cas de COVID. Au lieu d’avoir 80 personnes dans la salle, on va en avoir 375. Le Studio 42 va revivre! Parce qu’il faut savoir que ce sera le tout dernier gala à être présenté dans le mythique Studio 42 de Radio-Canada. Pour moi, il y a quelque chose de très solennel là-dedans.»

Autre différence importante aux yeux de Geneviève Schmidt : la comédienne sait depuis plusieurs mois déjà qu’elle sera à la barre de la grande fête du cinéma québécois cette année. L’an passé, pandémie oblige, elle s’était fait offrir l’animation du gala seulement deux mois avant la tenue de l’événement.

«L’an passé, c’est comme si j’étais à la maison et qu’à 16 h, je décidais d’inviter 50 personnes à souper à la maison, lance-t-elle en riant. C’est faisable, mais disons que ce n’est pas tout le monde qui va aimer la soirée. Cette année, je sais depuis le mois de janvier que je vais animer le gala devant 400 personnes. Au niveau de la confiance, c’est mieux. Ça reste aussi stressant, mais le fait de le savoir d’avance me permet de mieux me préparer psychologiquement.»

Sous le signe de la variété

Geneviève Schmidt a vu tous les films nommés au Gala Québec Cinéma cette année. Elle dit avoir été impressionnée par la variété de cette cuvée 2021-2022.

«Cette année, je trouve que nos films sont vraiment tous assumés dans leur propre façon de faire, observe-t-elle. On a eu un conte fantastique avec L’arracheuse de temps, un film de zombies avec Brain Freeze, un film de compétition sportive avec Sam... Je trouve aussi qu’on a de nouveaux visages, de la diversité dans les acteurs, deux réalisatrices autochtones qui sont extraordinaires [Caroline Monnet avec Bootlegger et Tracey Deer avec Beans]. Je trouve ça très intéressant».

Les galas télévisés en arrachent depuis le début de la pandémie. Tant au Québec qu’aux États-Unis, la plupart des cérémonies de remise de prix ont enregistré des baisses de cotes d’écoute importantes depuis deux ans.

Le Gala Québec Cinéma n’a pas échappé à ce phénomène : l’an passé, la grande fête du cinéma québécois a rallié 451 000 télé-spectateurs, selon les données préliminaires de Numéris, une baisse d’environ 33 % par rapport aux 600 000 fidèles de l’édition 2019.

«C’est vrai qu’il y a plusieurs personnes qui disent que le format gala est dépassé, mais je ne suis pas du tout d’accord avec ça», plaide la comédienne qu’on a vue au cinéma dans les films Menteur, L’arracheuse de temps et La chute de l’empire américain.

«Je crois que c’est encore possible d’organiser un gala qui va divertir le public tout en faisant la promotion de notre culture et notre cinéma. Notre vision du gala cette année a quelque chose de très convivial. Il va y avoir des invités de tous les genres, de l’humour de tous les genres aussi. Je pense que personne ne va bouder son plaisir à voir cette heure et demie de gala.»

Côté humour, pas question pour Geneviève Schmidt de tomber dans la moquerie ou la méchanceté.

«Je ne veux pas rire des gens parce que ce n’est pas ma tasse de thé, clame-t-elle. Mais, en revanche, je peux rire de moi. J’aime beaucoup l’autodérision. Je peux être à la fois très nounoune dans mon humour, et très absurde aussi. Je veux aborder cela à ma façon, avec franchise et sincérité.»

La 24e édition du Gala Québec Cinéma sera présentée sur les ondes d’ICI Télé dimanche à 20 h en direct du Studio 42 de Radio-Canada.

Le Gala Artisans, animé par Guillaume Lambert, sera quant à lui diffusé en ligne sur la page Facebook de Québec Cinéma dimanche après-midi, à 15 h.

Nos choix et nos prédictions

Légendes:

♥ choix

★ prédiction

Meilleur film

Photo d’archives

Beans

Maria Chapdelaine

Norbourg

Les oiseaux ivres

Sin La Habana

♥ Les oiseaux ivres

★ Les oiseaux ivres

Meilleur premier film

Beans

Bootlegger

Sin La Habana

♥ Beans

★ Sin La Habana

Meilleure réalisation

Tracey Deer – Beans

Maxime Giroux – Norbourg

Ivan Grbovic – Les oiseaux ivres

Kaveh Nabatian – Sin La Habana

Sébastien Pilote – Maria Chapdelaine

♥ Sébastien Pilote

★ Ivan Grbovic

Meilleur scénario

Photo d’archives

Tracey Deer et Meredith Vuchnich – Beans

Louis Godbout et Normand Corbeil – Une révision

Sara Mishara et Ivan Grbovic – Les oiseaux ivres

Kaveh Nabatian – Sin La Habana

Fred Pellerin – L’arracheuse de temps

♥ Les oiseaux ivres

★ Les oiseaux ivres

Meilleure interprétation féminine dans un premier rôle

Nour Belkhiria – Une révision

Émilie Bierre – Le guide de la famille parfaite

Pascale Bussières – Bootlegger

Danielle Fichaud – Aline

Hélène Florent – Les oiseaux ivres

♥ Hélène Florent

★ Hélène Florent

Meilleure interprétation masculine dans un premier rôle

Sylvain Marcel – Aline

Robert Naylor – Le bruit des moteurs

Vincent-Guillaume Oris – Norbourg

Patrice Robitaille – Une révision

Nguyen Thanh Tri – Le meilleur pays du monde

♥ Patrice Robitaille

★ Vincent-Guillaume Otis

Meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien

Joséphine Bacon – Bootlegger

Christine Beaulieu – Norbourg

Céline Bonnier – L’arracheuse de temps

Hélène Florent – Maria Chapdelaine

Marine Johnson – Les oiseaux ivres

♥ Marine Johnson

★ Christine Beaulieu

Meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien

Rabah Aït Ouyahia – Une révision

Guillaume Cyr – L’arracheuse de temps

Martin Dubreuil – Maria Chapdelaine

Claude Legault – Les oiseaux ivres

Émile Schneider – Maria Chapdelaine

♥ Claude Legault

★ Claude Legault

Révélation de l’année

Photo d’archives

Yonah Acosta Gonzales – Sin La Habana

Rainbow Dickerson – Beans

Jorge Antonio Guerrero – Les oiseaux ivres

Sara Montpetit – Maria Chapdelaine

Kiawentiio Tarbell – Beans

♥ Sara Montpetit

★ Sara Montpetit

Meilleur film documentaire

Photo d’archives