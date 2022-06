Un projet de cœur

Si Amélie a étudié en cinéma et en télévision, elle a trouvé en se joignant à l’équipe d’Opération Enfant Soleil, une façon de faire une différence. D’abord directrice de production puis productrice déléguée, elle en sera ce dimanche à son 16e téléthon. Un événement de cœur qui rallie chaque année les artistes et les artisans afin de soutenir le développement de la pédiatrie et d’améliorer la qualité de vie des enfants malades.

Le téléthon en est à sa 35e édition. C’est le seul événement du genre qui a traversé le temps au Québec. Comment le rendre toujours aussi pertinent ?

Opération Enfant Soleil s’est diversifiée, mais le téléthon demeure une tradition qui a de bonnes cotes d’écoute. Depuis 2017, on est passé de 25 à 15 heures. Les nuits étaient plus difficiles à remplir, on faisait des concours de talents, mais aujourd’hui les jeunes artistes ont d’autres plateformes. Il n’y a pas eu de répercussions sur les dons. En 2020, la pandémie s’est déclarée à cinq semaines de notre événement, mais on a tenu à offrir quand même un show de trois heures pour lequel les artistes avaient accepté de se filmer avec leur cellulaire. En 2021, nous en sommes arrivés à une édition de neuf heures ce qui permettait, étant donné les mesures sanitaires, d’avoir une seule équipe technique. On travaille pour la santé des enfants. Il n’y a aucun risque à prendre. C’est une formule que nous avons gardée. En plus, TVA nous offre une super vitrine à Salut bonjour. Nous avons eu un record de dons l’année dernière avec 3 millions $. Oui, nous sommes là pour offrir un bon show, mais aussi pour remercier les partenaires qui s’impliquent et montrer aux gens la portée de leur geste, l’impact de leur don.

Photo courtoisie

On sent qu’il y a une certaine fidélité chez ceux qui y participent. Ça doit être rassurant.

Mon directeur musical, Marco Tessier, en sera à son 34e téléthon. C’était un musicien de 19 ans la première fois. L’équipe technique, de recherche, les animateurs et collaborateurs sont des gens de cœur qui voient la raison d’être de l’événement. Annie [Brocoli] est avec nous depuis 18 ans, on a souligné le 10e téléthon de Maxime [Landry] l’année dernière, Anick Dumontet en est à sa 20e année, Alain Dumas s’implique depuis 31 ans.

Comment se prépare un tel événement ? Outre les artistes, vous devez aussi vous assurer d’avoir des histoires d’enfants. Ce doit être délicat parfois.

Nos premières discussions commencent à l’automne. Fin janvier, nous avons un aperçu de notre wish list. Vers la mi-avril tout est réglé. On est prêt pour neuf heures en direct ! Au printemps, on se promène à travers la province. Ça permet de remettre des sous. Nous avons des services hospitaliers et des comités qui choisissent les 17 enfants soleil issus de chacune des régions. Ils nous permettent d’aborder toutes sortes de thématiques que ce soit un cancer ou l’importance d’un instrument qui facilite les soins en région. On veut rester positifs. OES est une action lumineuse et pleine d’espoir. C’est un processus qui implique beaucoup de gens et qui tisse des liens, des amitiés.

À quoi ressemblent les derniers jours avant le téléthon ?

Nous avons trois jours de répétitions à Montréal avec les artistes, le band, l’équipe de son. Nous serons en direct du Capitole à Québec. On s’assure que nos 150 montages sont prêts. Chaque performance a aussi sa texture dans les écrans. C’est un gros travail avec le réalisateur [Yves Lefebvre] et la directrice artistique [Jenny Tessier]. Nous avons 275 items à vérifier sur notre feuille de route qui fait 66 pages.

Qui sera présent pour ce 35e téléthon ?

Nous sommes chanceux, car plusieurs artistes se manifestent à nous pour en faire partie parce qu’ils endossent la cause. Nous aurons 38 ou 39 perfos dans la journée. C’est cinq perfos à l’heure. On aime varier les tempos. Il y a les artistes, mais aussi le choix des chansons qui est important. Krystel Mongeau, Les sœurs Boulay, Pomme, Alexandre Da Costa, Bruno Pelletier, Scott-Pien Picard, Luc De Larochellière, Guylaine Tanguay, Roch Voisine, Laurence Jalbert, Patrick Bruel, Jeanick Fournier seront parmi ceux qu’on entendra.

Le Téléthon OES sera présenté dimanche de 12 h 30 à 22 h à TVA