Une ancienne entreprise d’ici vendue pour 2,4 milliards $

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

La Caisse fait partie de la transaction

Le groupe irlandais de matériaux de construction CRH a annoncé hier l’acquisition de Barrette Outdoor Living pour 1,9 milliard $ US (2,4 milliards $ CA). Établie en Ohio, la société est une ancienne filiale des Entreprises Barrette de Saint-Jean-sur-Richelieu. En 2020, cette dernière avait cédé le contrôle de Barrette Outdoor à la firme torontoise TorQuest Partners et à la Caisse de dépôt, tout en conservant une « participation minoritaire importante » dans l’entreprise. Dirigée par le Québécois Jean desAutels depuis 2010, Barrette Outdoor fabrique des clôtures et des garde-corps destinés au marché résidentiel.

Audet réalise un profit de près de 2,3 M$

Le président du conseil d’administration de Cogeco Communications, Louis Audet, a touché près de 2,3 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise montréalaise, cette semaine. Le titre de celle-ci s’est apprécié de 29 % au cours des cinq dernières années, contre 36 % pour l’indice S&P/TSX. M. Audet a été PDG de Cogeco de 1993 à 2018 puis président exécutif du conseil jusqu’à la fin août 2021.

Grosse acquisition pour Alithya

La firme informatique montréalaise Alithya a annoncé cette semaine l’acquisition de Datum Solutions, une entreprise d’Indianapolis qui compte environ 150 salariés. Fondée en 2004, Datum se spécialise dans les services aux organisations qui traitent de grands volumes de données. Elle compte notamment parmi ses clients six des 10 plus grands assureurs santé américains.

Il achète des actions d’Uni-Sélect

Le PDG d’Uni-Sélect, Brian McManus, a acheté pour plus de 145 000 $ d’actions du distributeur de pièces automobiles de Boucherville, la semaine dernière. Il en détient désormais pour plus de 3,5 millions $. Président-directeur général de Stella-Jones pendant plus de 18 ans, M. McManus a pris la tête d’Uni-Sélect en juin 2021. La valeur du titre de l’entreprise a presque doublé en un an.

DeepSight recueille 1 M$

La jeune entreprise montréalaise DeepSight Réalité augmentée vient de conclure une ronde de financement qui a porté à 1 million $ les fonds récoltés depuis sa fondation, en 2018. Y ont participé des anges investisseurs ainsi que des employés de Shopify (Ottawa) et d’Affirm (San Francisco). DeepSight permet de créer et de consulter des modes d’emploi en 3D qui se superposent à des environnements industriels et qui facilitent l’intégration de nouveaux travailleurs.

Un dirigeant de Héroux exerce des options

Le chef de la direction financière de Héroux-Devtek, Stéphane Arsenault, a réalisé un gain de plus de 115 000 $ en exerçant des options de l’entreprise québécoise, la semaine dernière. À l’emploi de Héroux depuis 1997, M. Arsenault occupe son poste actuel depuis 2013. Le titre du fabricant de trains d’atterrissage et d’autres composants aéronautiques n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant la pandémie, comme c’est le cas pour plusieurs autres entreprises du secteur.