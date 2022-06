Une autre voix réclame plus de francos au CN

La pression se fait de plus en plus forte afin que la plus grande compagnie ferroviaire au pays, le Canadien National, critiquée pour l’absence de francophones dans ses rangs, choisisse plus d’un administrateur francophone sur son conseil d’administration.

• À lire aussi: La PDG du CN refuse de s’excuser pour la rareté du français au sommet

• À lire aussi: Le CN va trouver un francophone dans les prochains mois

Cette semaine, la question a été soulevée par le député bloquiste Mario Beaulieu lors du témoignage de la dirigeante, Tracy Robinson, au Comité des langues officielles, à Ottawa.

En entrevue avec Le Journal, l’ex-dirigeant de Rona, Robert Dutton, est d’accord avec la proposition. Il avait d’ailleurs fait la même chose, à l’inverse, lorsque le quincaillier québécois avait percé le marché canadien.

Photo courtoisie Robert Dutton, Professeur HEC

« Lorsqu’on a fait le développement au Canada, on est allé chercher des anglophones. On en avait trois-quatre sur 12. Alors trois francophones administrateurs au CN, ça ne serait pas irréaliste », affirme celui qui est maintenant professeur associé à HEC Montréal.

Selon lui, le processus de sélection peut prendre un certain temps, mais le CN n’aura aucun problème à trouver des candidats qualifiés au Québec.

« C’est comme remplacer un haut cadre, ça prend plus que deux mois. Mais le CN cherche des francophones qui ont des compétences et il y en a beaucoup au Québec », a-t-il souligné.

Assez de gens compétents

Première institution francophone dédiée à la formation des administrateurs, le Collège des administrateurs de sociétés (CAS) suit le processus de très près et a d’ailleurs pris la balle au bond il y a quelques semaines lors de toute la controverse entourant le CN.

Sur sa page LinkedIn, le CAS a rappelé qu’il y a plusieurs administrateurs de sociétés qui sont « rigoureusement formés » au Québec.

« Dans les faits, on a formé plus de 1300 administrateurs francophones depuis 17 ans. [...] Le bassin de gens formés existe et le bassin de gens compétents qui n’ont pas de formation existe aussi », a affirmé la présidente du CAS, Chantale Coulombe.

La patronne du CN a indiqué pour sa part que la nomination du nouveau membre du conseil d’administration sera faite lors des prochaines semaines.