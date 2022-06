Une exposition d’art pour briser l’isolement à la Maison de la culture

La Maison de la culture Janine-Sutto à Montréal présentera, du 4 au 19 juin, une série de photographies, vidéos et installations réalisées pendant la pandémie par des artistes et des personnes isolées.

Au total, 11 projets de médiation culturelle ont été déployés sur tout le territoire de la métropole durant la pandémie.

L'exposition collective Nos maisons à la Maison de la culture Janine-Sutto, permet de découvrir les fruits de ces rencontres privilégiées entre les artistes et la population.

L'événement Nos Maisons, une initiative des Maisons de la culture réalisée en partenariat avec des organismes communautaires, a permis de générer des rencontres humaines entre des artistes et des personnes isolées, vivant en situation de vulnérabilité.

«Véritable catalyseur de mixité et d'inclusion, cette initiative unique, soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, aura eu un impact majeur dans la vie des participant-es en renforçant un tissu social effrité par la pandémie de la COVID-19», a détaillé la Ville via communiqué samedi.

«La grande implication citoyenne qui a marqué l'événement Nos Maisons témoigne de l'importance de l'activité culturelle et artistique dans nos Maisons de la culture pour contrer l'isolement vécu par de nombreuses personnes ces dernières années», a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Nous invitons la population montréalaise à venir voir cette exposition et à rester à l'affût de ce que les Maisons de la culture ont à offrir. Depuis 40 ans, celles-ci sont au cœur de l'effervescence et de l'attachement que nous portons à nos quartiers », a ajouté la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.