Une femme de 72 ans disparue en vélo à Gatineau

Le Service de police de la Ville de Gatineau demande l'aide du public pour retrouver une femme de 72 ans partie faire du vélo dans la journée de samedi, désormais portée disparue.

Louise Major, 72 ans, faisait une balade à vélo quand elle a été vue pour la dernière fois dans le secteur d'Aylmer ou dans la Ville d'Ottawa. Son vélo est noir et est décoré d'un ruban ou d'un autocollant vert.

Mme Major mesure 1,73 m (5 pi 8 po), pèse 63 kg (140 lb) et a les cheveux courts gris.

Des enquêteurs du SPVG ont été déployés sur le terrain pour retrouver Louise Major le plus rapidement possible. Les autorités demandent à la population de Gatineau de garder l'œil ouvert. «Le SPVG a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a mentionné la police de la ville par communiqué.

Les citoyens croyant apercevoir Mme Major sont priés de communiquer immédiatement avec le SPVG au 819 246-0222.