Uplà au mont Saint-Grégoire: une nouvelle attraction colorée

Le coup d’œil surprend. Plein de filets suspendus aux arbres, dont plusieurs colorés, servent de trampolines où sautillent petits et grands. Une passerelle les relie à un village de cabanes multicolores juchées, les enfants passant de l’une à l’autre avec émerveillement.

Située au pied du mont Saint-Grégoire, à peine à plus de 30 minutes du pont Samuel-De Champlain, cette nouvelle attraction nommée Uplà a été lancée par l’équipe d’Arbraska, à l’occasion de leur 20e anniversaire. Ce serait unique en Amérique du Nord.

Ça se trouve sur le site de l’Érablière Charbonneau où il y a déjà un parcours Arbraska.

On bouge, on s’amuse

Pour en faire l’essai, je me suis rendu avec ma compagne, son fils Gaby et sa petite amie Maria, tous deux âgés de 15 ans. Ça bouge, là-haut. Tout le monde s’amuse, la structure en filets assurant notre sécurité.

On peut jouer avec un ballon géant sur un trampoline, à 20 pieds de hauteur. On peut emprunter un des tunnels pour se rendre à divers trampolines, dont un à deux étages, allant jusqu’à 35 pieds de hauteur. On peut aussi redescendre au sol en se laissant aller sur une glissoire en cordage.

Photo courtoisie, Sébastien St-Jean

Alors que j’ai eu cette étonnante sensation d’apesanteur sur les filets faisant des vagues, les ados ont eu leurs propres impressions.

« Je ne m’attendais vraiment pas à des trampolines en filet et à différents niveaux », a confié Gaby, tandis que Maria a bien aimé le labyrinthe de passerelles dans le village.

Autres impressions, cette fois d’une famille de Sainte-Julie.

« Au début, on est surpris par le mouvement continuel des trampolines puis, on s’habitue, commente la mère Amélie Sirois. On sent qu’on peut laisser aller les enfants et les repérer facilement. » Alexandre LeBlanc, le père, a apprécié que les enfants puissent explorer.

Photo courtoisie, Sébastien St-Jean

À l’érablière

Après être revenus au sol, nous sommes allés au nouveau casse-croûte de l’Érablière Charbonneau. C’est à quelques pas.

Ma compagne a opté pour une poutine de la cabane, avec un cidre Petit Saint-Grégoire, léger et pétillant. Pour ma part, j’ai choisi un chili à l’érable, avec de l’eau d’érable pétillante La Tubulle.

Tout en sirotant une slush à l’érable, les ados y sont allés d’un commentaire inattendu.

« Nous, on a aimé que les arbres qui soutiennent les filets soient protégés par une attache qui ne les blesse pas et qui peut s’ajuster au fur et à mesure de leur croissance. » Ce souci de conserver les arbres est en effet à souligner.

UPLÀ

Superficie : 2000 mètres carrés

2000 mètres carrés Trampolines en filet : 7 dont un à deux étages

7 dont un à deux étages Village : 7 cabanes dont deux à deux étages

7 cabanes dont deux à deux étages Droits d’accès (réservation en ligne) : 20 $ par adulte, 30 $ pour les enfants à partir de 3 ans

20 $ par adulte, 30 $ pour les enfants à partir de 3 ans Expérience et équipement non requis

Aires de repos

www.upla.ca

