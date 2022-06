Violence armée : les Lavallois marchent pour la paix

Plusieurs citoyens inquiets de la hausse des crimes par armes à feu se sont réunis devant le Centre communautaire Raymond-Fortin, à Laval, pour prendre part à une marche contre la violence baptisée «Ensemble pour la paix.»

Le rassemblement était organisé par le Comité de travail de place Saint-Martin et le député libéral de Laval-des-Rapides, Saul Polo.

«La pandémie a créé beaucoup d’isolement et les plus affectés ont été les jeunes. Au cours des deux dernières années, c’est clair que l’isolement a aussi provoqué peut-être un certain rapprochement de certains de ces jeunes-là avec certaines activités criminelles», a expliqué l’élu libéral.

Ce dernier souhaite que la marche de samedi lance un message clair au gouvernement, afin que celui-ci augmente son aide financière aux organismes communautaires.

«Pour chaque dollar investi en sécurité, à travers l’opération CENTAURE, il doit y avoir un dollar investi également en soutien à nos organismes communautaires autonomes qui travaillent au quotidien pour faire de la prévention à la criminalité», a clamé Saul Polo.

À Laval, 43 incidents impliquant des armes à feu sont survenus au cours de la dernière année.

«C’est la plus grosse proportion d’incidents par armes à feu au Québec. Donc, pour les Lavallois, on a besoin d’avoir notre juste part en termes de soutien financier», a affirmé le député libéral de Laval-des-Rapides.