Zverev souffre d'une blessure «très sérieuse»

Alexander Zverev souffre de plusieurs ligaments déchirés après la torsion de la cheville droite qui l'a contraint à abandonner en pleine demi-finale de Roland-Garros vendredi face à Rafael Nadal, a-t-il indiqué samedi.

«Selon les premiers examens médicaux, il semblerait que j'aie plusieurs ligaments déchirés dans le pied droit. Je prendrai l'avion vers l'Allemagne lundi pour passer des examens plus poussés et déterminer le meilleur moyen, et le plus rapide, de me soigner», a expliqué le N.3 mondial sur Instagram, sans donner plus de précision sur sa convalescence.

Le joueur allemand de 25 ans avait dû quitter le court central de Roland-Garros en fauteuil roulant après s'être tordu la cheville droite lors d'une glissade en fond de court. Il était revenu en béquilles pour entériner son abandon après plusieurs minutes d'arrêt de jeu.

«Je vous tiendrai au courant autant que possible des évolutions», assure le grand droitier de 1,98 mètre. Dans la nuit, il avait évoqué une «blessure très sérieuse».

«Je veux remercier chacun, partout dans le monde, pour les messages chaleureux que j'ai reçus depuis hier (vendredi). Votre soutien compte beaucoup en ce moment», conclut-il.