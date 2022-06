Chanteur de Hedley: Jacob Hoggard coupable de viol ayant causé des blessures

Le musicien canadien Jacob Hoggard a été reconnu coupable pour le viol d’une femme en 2016, et a été acquitté de la même accusation contre une adolescente de 16 ans.

• À lire aussi: Début du procès du chanteur de Hedley pour agression sexuelle

Après six jours de délibérations, les jurés l’ont également déclaré non coupable de contacts sexuels sur cette même adolescente alors qu’elle était âgée de 15 ans, a rapporté The Star, dimanche.

La délibération du jury a débuté mardi, mais jeudi, les jurés ont indiqué être dans l’impasse et ne pas être en mesure de donner un verdict unanime. Ils ont alors demandé des éclaircissements sur les témoignages avant d’arriver à un verdict.

Rappelons que Jacob Hoggard a été accusé en 2018 d’agression sexuelle causant des lésions corporelles et de contacts sexuels sur une jeune admiratrice. Les procureurs alléguaient que le musicien de 37 ans avait touché l’adolescente dans les coulisses après un spectacle à Toronto en 2016, et l’avait violé dans une chambre d’hôtel la même année. Ils avaient aussi allégué qu’il avait violemment violé une femme d’Ottawa dans un hôtel de Toronto, en 2016.

Jacob Hoggard avait plaidé non coupable à toutes les accusations. Lors de son témoignage au procès, il a indiqué avoir eu des relations sexuelles consenties et passionnées avec les deux plaignantes et soutenu ne pas avoir touché sexuellement l’adolescente avant ses 16 ans. La défense soutenait que les deux femmes avaient tout inventé, car le musicien les avait rejetées.