De l’importance d’un mandat fort

« Un mandat fort pour aller négocier ça avec le gouvernement fédéral. C’est une question de survie pour notre nation ! »

Il y a longtemps qu’un appel politique aura autant soulevé les passions au Québec.

Le premier ministre Legault a été accusé de chercher à diviser pour régner sans partage. Sur ce point, le débat est ouvert.

N’empêche, François Legault a amplement raison de se préoccuper de la nature du mandat qu’il recevra le 3 octobre prochain. Il s’agit de regarder du côté de l’élection ontarienne, cette semaine, pour le comprendre.

Mandat faible

Face à une opposition sans couleur et sans saveur, Doug Ford était pratiquement assuré d’une victoire. Son seul défi pendant les 29 jours de la campagne était d’éviter une gaffe qui aurait fait dérailler sa campagne.

Ça ressemble beaucoup au défi qui attendra François Legault en septembre prochain.

En Ontario, Doug Ford a abandonné sa croisade populiste : il s’est campé bien au centre pour ainsi remporter les deux tiers des sièges de l’Assemblée législative.

Sauf que seuls 43 % des Ontariens ont voté. C’est le taux de participation le plus faible de l’histoire de la province.

C’est ainsi qu’une victoire décisive et spectaculaire offre un mandat très faible au gouvernement de Doug Ford.

Le même risque pèse sur François Legault. Convaincus de sa victoire face à une opposition morcelée, combien de Québécois se donneront la peine de se déplacer le 3 octobre ?

Mandat fort

Dans la vie politique habituelle, un tel décalage importe peu. On le voit depuis quatre ans.

Dans les faits, avec 37 % du vote populaire et un taux de participation de 66 %, la CAQ n’a reçu l’appui formel que de 24 % de la population en 2018. Ça ne l’a pas empêché d’avoir les coudées franches pour adopter ses réformes les plus litigieuses sur la langue et la laïcité.

Mais, est-ce assez pour lancer une offensive nationaliste crédible contre le gouvernement fédéral ? Poser la question est y répondre.

Quand il s’agit de rapatrier des pouvoirs jalousement gardés par Ottawa, comme ceux sur les travailleurs temporaires ou la réunification familiale, quand il s’agira de réagir à d’éventuels jugements de la Cour suprême du Canada, le bombage de torse traditionnel du gouvernement québécois ne suffira pas. L’assentiment tacite de la majorité silencieuse, non plus.

C’est d’autant plus vrai pour un gouvernement comme celui de la CAQ, qui jure avoir évacué la menace de l’indépendance. Car depuis le « Égalité ou Indépendance » de Daniel Johnson, c’est cette menace de la souveraineté qui a forcé la classe politique fédérale à reconnaître le droit à la différence de la nation québécoise.

Si cette menace est évacuée, le gouvernement de la CAQ aura besoin d’un autre levier, la force du mandat populaire.

Qu’on soit d’accord avec lui ou non, François Legault a totalement raison lorsqu’il affirme que « ce dont j’ai besoin, c’est d’aller chercher un rapport de force en ayant l’appui du plus de Québécois possible ».