Des jumeaux naissent à 10 km de distance

Une femme française a accouché de jumeaux jeudi dernier, mais ses deux bébés sont nés à deux endroits différents, rapporte le Républicain Lorrain.

À environ huit mois de grossesse, Chloé et son conjoint, Victor, sont allés chez un photographe pour prendre quelques clichés. Après environ deux heures, Chloé sent qu’elle est sur le point d’accoucher. Victor essaye alors de l’emmener à l’hôpital, mais celle-ci perd ses eaux dans la voiture.

Le couple change donc de plan et s’installe dans la résidence du photographe et appelle les secours. Ceux-ci se rendent rapidement sur place et aident Chloé à mettre au monde le premier des jumeaux, Jules.

Son frère Marcel est toutefois moins pressé de voir le jour; les médecins décident donc de transporter Chloé à l’hôpital le plus proche, situé à 10 km de la maison du photographe, où la mère a donné naissance à Jules.

Une heure après son frère, Marcel voit finalement le jour. Bien que prématurés, les deux enfants se portent bien, tout comme leur maman.

Le père des jumeaux affirme que sa femme et lui sont heureux, mais admet être un peu inquiet des démarches administratives qu’ils vont devoir entreprendre puisque les jumeaux ne sont pas nés au même endroit.

«J’ai bien peur qu’ils s’imaginent que j’invente un enfant pour frauder», clame le papa.