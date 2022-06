Des rêves brisés par la drogue au volant

La vie d’une enseignante de 34 ans qui voulait fonder une famille a été fauchée par une conductrice aux facultés affaiblies par la drogue, un véritable fléau que les proches de la jeune femme de Québec « brillante » et « passionnée » ont tenu à dénoncer.

Catherine Bilodeau et ses deux bonnes amies circulaient sur la route 359, à Saint-Narcisse, en Mauricie, le 22 mai, après avoir pris part à un tournoi de basketball. À l’approche d’une courbe, elles ont croisé le chemin d’une conductrice de 42 ans qui a dévié de sa voie et happé de plein fouet leur véhicule, selon la Sûreté du Québec.

Photo courtoisie

L’enseignante en première année du primaire est morte sur le coup. Ses deux comparses depuis près de 18 ans ont été blessées.

Photo tirée de la page Facebook de l’école Notre-Dame-de-Canada

L’automobiliste fautive a été arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. Elle risque maintenant d’être accusée de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort.

« C’est épouvantable »

La mère de la victime, Cecilia Oliva, et les deux amies qui accompagnaient la jeune femme, Stephanie Audisio et Jennifer Vachon, déplorent qu’elles doivent lancer un autre message « pour sensibiliser » les gens à l’égard des graves conséquences qui pendent au nez de ceux qui prennent le volant alors qu’ils sont intoxiqués.

Photo Stevens LeBlanc

« Ça arrive tellement souvent, c’est épouvantable. C’est arrivé la même journée qu’une autre histoire du genre en Abitibi », rappelle Mme Oliva en entrevue au Journal, en faisant référence à une collision mortelle à Rouyn-Noranda qui a coûté la vie à un jeune homme, en plus de blesser gravement une conductrice désignée.

Elles croient aussi que Québec devrait en faire plus pour dissuader les chauffards drogués de prendre le volant. Pour elles, le message ne semble pas passer.

Photo Stevens LeBlanc

« Il y a une sensibilisation à faire [pour les drogues au volant], qu’elles soient légales ou non. Je pense que c’est important de renseigner les gens encore plus sur ce qu’ils ont pris et [les] effets que ça a sur la conduite », avance Mme Vachon.

Pas de colère

Sereines malgré leur tristesse, les trois femmes disent ne pas ressentir de « rage » ni de « colère » envers celle qui a causé le foudroyant face-à-face.

« Je ne veux pas nourrir de la haine pour elle parce que j’ai besoin de toute mon énergie, pour moi, pour Catherine, pour Jenn. Je n’ai pas d’intérêt pour elle », lance Stephanie, maman de deux jeunes enfants, confinée à un fauteuil roulant pour une bonne partie de l’été.

Photo courtoisie

Pour Mme Oliva, rien ne pourra effacer la douleur d’avoir perdu sa fille. Elle n’a toutefois aucun regret et préfère savourer le souvenir des bons moments passés en sa compagnie.

« Elle était brillante, passionnée et était aimée de ses élèves. [...] Elle a fait ce qu’elle voulait. Elle était heureuse. On avait fait des voyages. Je ne regrette pas », énumère la dame.

Nouvelle maison et amour

Stephanie et Jennifer trouvent toutefois injuste de voir que la vie de leur grande amie leur a été volée au moment où de « beaux projets l’attendaient ».

« Elle était tellement épanouie. Elle devait emménager prochainement dans sa nouvelle maison à l’île d’Orléans » avec son amoureux et elle voulait fonder une famille, souligne Mme Audisio.

« Elle avait la vie devant elle. Elle commençait. C’était beau ce qui s’en venait pour Catherine », ne peut s’empêcher d’imaginer Mme Vachon.