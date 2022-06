En Ontario, une nouvelle loi sur la «déconnexion du travail»

Dans une victoire pour une vie balancée, l’Ontario est devenu, jeudi, la première province à légiférer sur la «déconnexion du travail».

Ainsi, toutes les entreprises comptant 25 employés ou plus sont tenues d’adopter une politique de «déconnexion du travail». Avec ce nouveau droit, les employés ne seront plus tenus de répondre au téléphone ou aux courriels en dehors des heures de travail.

«Les gens sont plus que leurs emplois. Ils sont des mères et des pères, des bénévoles, des membres de communautés religieuses et bien plus. Je suis fière que nous soyons les premiers en Amérique du Nord à nous assurer que les travailleurs ont le droit de se déconnecter à la fin de leur journée de travail», a commenté sur Twitter le ministre du Travail, Monte McNaughton, dans la foulée de l’entrée en vigueur de la loi.

Cependant, bien que cette loi soit un pas en avant vers un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée, des experts estime qu’elle est insuffisante et ne répond pas aux besoins réels des travailleurs.

Selon Bryan Smale, professeur au Département d’études sur les loisirs de l’Université de Waterloo, le gouvernement devrait chercher un moyen d’offrir plus de flexibilité aux travailleurs.

«Tant qu’ils accomplissent leurs tâches, cela leur donnerait plus de flexibilité, un meilleur équilibre de travail-vie personnelle, en plus d’améliorer leur bien-être», a-t-il mentionné à CTV News.

Également critiquée pour l’absence de détails clés concernant l’application et les sanctions, cette nouvelle législation est tout de même un pas dans la bonne direction, estiment plusieurs experts en santé mentale.

«Cela permet à ceux qui ont des difficultés, ou qui ont un lieu de travail toxique ou difficile, d’avoir quelque chose dans leur boîte à outils pour les aider et les soutenir», a mentionné la psychologue Dre Shimi Kang.

Le non-respect des nouvelles règles pourrait entraîner des sanctions en fonction de la Loi sur les normes d’emploi de la province.