Faire la paix avec l’intérieur

Avec l’exposition Vues de l’intérieur, Portraits de l’espace habité, le Musée des beaux-arts de Montréal propose une incursion dans cet intérieur qui a pris un sens nouveau pendant la pandémie.

Notre relation à l’intérieur a profondément changé pendant la pandémie. C’est cette prémisse qui a fait naître la nouvelle exposition du Musée des beaux-arts de Montréal composée de 40 œuvres diverses provenant de la collection permanente du Musée. Des pièces (tableaux, photographies, sculptures, collages) d’artistes québécois et canadiens de toutes les époques dont le point commun est cette réflexion intime sur l’intérieur, quelle qu’en soit la forme.

Partagée en cinq thèmes, telles cinq perspectives, l’exposition explore les notions d’intérieur intime, d’intérieur domestique, d’intérieur utopique, d’entre-lieux et d’ateliers (intérieur propice à la création). Le tout à travers une vision souvent intime et calmante ayant pour effet de nous réconcilier avec cet espace dans lequel on a un bon moment été confinés.

Le but avoué de cette exposition postpandémique ? Offrir aux visiteurs l’opportunité de prendre un moment pour réfléchir entre le nous et le chez-soi, après ces deux années de chaos où l’on s’est maintes fois sentis coincés. Pour pouvoir enfin revoir cet intérieur comme source et lieu de réconfort.

Divers médiums

La pièce emblématique de l’exposition, réalisée par Paul André en 1972 et n’ayant pas été montrée au public depuis des années, résonne particulièrement à un mois du 1er juillet, célèbre journée des déménagements au Québec. Moving Day met en scène un jeune garçon assis sur un fauteuil recouvert d’un drap blanc, l’air incertain et surtout pensif.

Ici, on réfléchit à cet intérieur que l’on quitte et à tous les souvenirs qui y sont associés.

La salle dont les œuvres représentent des ateliers temporaires d’artistes aux objets savamment placés nous fait faire une incursion dans le fascinant concept de photoconceptualisation de l’artiste anglais Ian Wallace : un mélange d’épreuves photographiques et de peinture sur toile.

La quarantaine d’œuvres forment une exposition que l’on découvre dans le calme et la douceur ; exactement ce dont nous avions besoin.