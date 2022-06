Jeux de société: À l’aventure

Parce qu’on aime s’évader, on part à l’aventure, que ce soit dans la jungle, dans l’Ouest des cow-boys ou sur une île dont la forêt luxuriante recèle des ruines intrigantes.

Cartaventura Oklahoma

Photo courtoisie

1 à 6 joueurs

10 ans +

60 minutes

20,99 $

Voici une chic petite boîte issue d’une collection qui en comporte trois autres pour le moment.

Il s’agit d’un jeu narratif comportant cinq dénouements différents selon les décisions qui seront prises en cours de route.

Première belle surprise, on ouvre la boîte et l’on y trouve un paquet de belles cartes carrées et un aucun livret de règles. Ce qu’il faut savoir est écrit sur la première carte et l’on commence à jouer immédiatement.

On se laisse guider par le jeu et les décisions que l’on prend au fil des cartes que l’on révèle. Celles-ci peuvent être des bouts de cartes géographiques, des lieux ou des personnages avec lesquels on pourra choisir d’interagir.

Photo courtoisie

La trame narrative est très forte. Dans cette boîte, on s’intéresse à la vie de Bass Reeves, le premier homme noir à devenir shérif adjoint chez les US Marshalls à l’ouest du Mississippi. Oui, il a vraiment existé. Et sa route croisera notamment celle de Buffalo Bill dans le jeu.

Les cartes sont recto verso. Astuce assez géniale du jeu, certaines cartes sont verrouillées (elles portent un petit cadenas) et au fil des parties, en les retournant, elles seront déverrouillées et c’est dans cet ordre qu’elles retourneront dans la boîte à la fin de la partie. C’est donc dire que la prochaine fois que vous jouerez, les cartes ne seront pas tout à fait les mêmes.

On se laisse vraiment prendre par l’histoire et l’heure de jeu passe très rapidement parce que les joueurs discutent des décisions qu’ils prennent au fur et à mesure.

Et quand vous aurez trouvé les cinq dénouements d’une boîte, vous voudrez attaquer les prochaines, comme c’est le cas des jeux Unlock.

Canopée

Photo courtoisie

2 joueurs

8 ans +

30 minutes

33,99 $

Voici un jeu qui éveillera votre conscience écologique. Déjà, on ne trouve aucun sachet de plastique dans la boîte. Ceux-ci sont remplacés par des petits sacs de papier.

Dans ce jeu pour deux joueurs, vous devez concevoir la forêt la plus luxuriante possible tout en y accueillant de la faune et des végétaux qui changeront d’une saison à l’autre.

Le jeu se déroule sur trois saisons. Sur un petit plateau central, on retrouve trois positions de croissances où des cartes sont posées face cachée. À son tour, le joueur peut regarder la pile de son choix. S’il ne la conserve pas, il pose une nouvelle carte de la pioche et en regarde une autre jusqu’à ce qu’il fasse son choix, sans toutefois pouvoir revenir en arrière et prendre une pile qu’il a déjà consultée.

Les cartes choisies s’en vont dans la forêt du joueur. Il pourra ainsi faire grandir des arbres en posant des troncs et les coiffer d’une canopée s’il en trouve une.

Les animaux resteront dans son espace de jeu toute la partie et certains confèrent des pouvoirs. Les plantes seront retirées à la fin de chaque saison, tout comme les diverses cartes fléaux (maladie, feu de forêt) ou météo (soleil, pluie).

À la fin d’une saison, les joueurs vont compter les points accumulés par la flore et les arbres, le joueur ayant l’arbre le plus haut de la saison obtenant un bonus.

En fin de partie, celui ou celle qui aura le plus d’arbres dans sa forêt aura une prime de dix points.

Il y a une version de base et après quelques parties, on peut ajouter des cartes qui mettent plus de piquant dans le jeu, ce qu’on aime toujours. Une belle réussite.

Les ruines perdues de Narak

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

14 ans +

30 minutes par joueur

99,99 $

Avant d’entrer dans le vif du sujet, clarifions une chose : il est dans la gamme experte de l’éditeur Iello, mais pas parce qu’il est difficile, seulement parce qu’il y a beaucoup d’options possibles pour jouer une partie payante.

Photo courtoisie

Dans ce jeu qui allie placement d’ouvriers et constructions de paquet (deck building), nous sommes des explorateurs qui se retrouvent sur une île perdue.

Notre objectif est de découvrir des temples en fouillant le plateau de jeu parce que tous les lieux ne seront pas accessibles dès le début, leur découverte s’inscrit dans le thème du jeu. Et le plateau est réversible, chaque côté proposant une aventure différente.

Il faudra bien utiliser ses explorateurs puisqu’ils sont limités et que les lieux proposant des ressources sont aussi limités en capacité d’accueil.

Le nœud du jeu réside dans les décisions que l’on prend quant aux ressources récoltées puisque celles-ci vont nous permettre de réaliser des actions différentes.

Une bonne planification vous permettra de jouer plus longtemps dans chacune des cinq rondes de la partie.

On peut ainsi réaliser des combinaisons en cascade si l’on joue bien ses cartes. De ce fait, il s’agit aussi d’une expérience très calculatoire et c’est pour ça qu’il est catégorisé comme expert parce qu’autrement, il est possible d’apprendre à y jouer en moins de 15 minutes si l’on se trouve avec joueur qui connaît bien les règles.

Seul petit bémol : il y a une tonne de matériel et tout autant de sachets de plastiques, ce qui fait que l’installation et le ramassage sont un brin fastidieux.