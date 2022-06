Tofino un village attractif!

Après un séjour urbain à Vancouver, quelques temps libres me permettent d’explorer Tofino, un village sur la côte ouest. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que je monte à bord du BC Ferry. Deux heures de traversier vers Nanaimo, suivies de trois heures au volant sur la splendide Route 4, suffisent pour se retrouver au bout de la Transcanadienne. En plein déluge, je découvre le village qui trans-pire le surf. La côte est morcelée et la forêt du Pacifique luxuriante. De plus, Tofino regorge d’attraits et de ressources inestimables. Son environnement marin compte près de 20 000 baleines grises lors de leur flux migratoire au printemps. Les cétacés ne passent pas inaperçus. Chaque année, un festival est organisé pour souligner leur présence dans la zone. Un autre point d’intérêt à Tofino, les arbres géants. Ses forêts humides se composent de spécimens millénaires pour certains. Elles abritent la plus grande concentration d’ours noirs en Colombie-Britannique, estimée entre 7000 et 8000 sur l’île. D’autre part, les 35 km de plages séduisent les surfeurs en quête de la vague parfaite.

Bien que cette région soit reconnue pour avoir une pluviosité hors du commun, les paysages sont magnifiques. Une surprise m’attend, le soleil commence à percer les nuages et dissipe ma première impression. Je prends plaisir à me promener sur ces plages interminables, au reflet miroir. Tout à coup, les rayons dorés se pointent... Je me retrouve seul à Chesterman Beach, ou presque, pour apprécier ce grand classique canadien !

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-105 mm

Exposition : 1/200s à F/8

ISO : 250