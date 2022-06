Un cinquième trophée Selke pour Patrice Bergeron

Le capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, est le gagnant du trophée Frank-J.-Selke, qui récompense le meilleur attaquant à caractère défensif dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

• À lire aussi: Les Coyotes auront l’embarras du choix

Il s’agit de la cinquième fois que le Québécois se voit attribuer cet honneur, ce qui constitue un sommet dans l’histoire du circuit. Il partageait la précédente marque avec l’ancien joueur du Canadien de Montréal Bob Gainey.



C’était également la 11e saison consécutive où Bergeron était en lice pour ce trophée, un autre record. Cette année, le vétéran de 36 ans a été préféré aux deux autres joueurs de centre qui étaient parmi les trois finalistes, soit Aleksander Barkov, des Panthers de la Floride, et Elias Lindholm, des Flames de Calgary.

En 2021-2022, Bergeron a dominé la LNH en remportant 991 mises au jeu, alors qu’il a eu le dessus 61,9% du temps à l’intérieur du cercle. Le natif de L'Ancienne-Lorette se trouvait sur la glace pour 65,1% des tentatives de lancer de son équipe à cinq contre cinq.

«J'ai eu tellement d'aide au fil du temps et il y a tellement de gens que je dois remercier, a déclaré Bergeron dimanche, lorsqu’il a reçu le trophée Frank-J.-Selke. C'est avec beaucoup d'humilité que je reçois cet honneur, et je le partage avec mes coéquipiers – les anciens comme les actuels –, mes entraîneurs, les thérapeutes et toute l'organisation des Bruins de Boston. Merci d'avoir fait de moi un meilleur joueur et une meilleure personne.»

«Je veux remercier les partisans des Bruins; vous êtes extraordinaires, a-t-il ajouté. Merci de nous donner l'énergie supplémentaire dont nous avons besoin certains soirs. Merci aussi à mon épouse (Stéphanie Bertrand) et à mes trois beaux enfants, Zach, Victoria et Noah. Merci de toujours être là pour moi.»