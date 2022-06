Vincenzo Guzzo et la douce Sunshine

Tout le monde connaît Vincenzo Guzzo, mais pas sa belle Sunshine. Sunshine est une femelle cane corso bleu née le 28 mars 2021, en pleine pandémie, et adoptée après son passage à l’émission télévisée Dragon’s Den.

Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien ?

D’abord, ma fille voulait un chien. Ensuite, j’ai vu Sunshine pendant le tournage d’un des épisodes de Dragon’s Den. Elle était dans un pitch avec toute la portée de cinq chiots. C’était la seule femelle (avec quatre mâles) et la plus courageuse. Elle est venue directement vers moi. Je l’ai choisie, car les femelles sont généralement plus calmes, moins agressives et moins grandes que les mâles. Et puis, j’ai cinq enfants. Quatre gars et une fille. Je voulais donner une « sœur » à ma fille !

Pourquoi avoir choisi ce nom ?

À cause de mon surnom dans l’émission télévisée Dragon’s Den : on m’appelle Monsieur Sunshine.

Êtes-vous plus chat ou chien ?

J’ai eu deux chiens avant Sunshine : Fido, un boxer, et Coco, un golden retriever. Je n’aime pas les chats. Je ne peux pas les sentir... Ils me font paniquer, m’affolent.

Comment décririez-vous la personnalité de Sunshine ?

Elle est encore jeune. Elle est très amicale. On habite en face d’une école et il y a toujours du monde en face et elle ne jappe pas. Elle n’aboie pas souvent, mais quand elle le fait, c’est qu’il se passe vraiment quelque chose. Elle écoute bien, surtout ma fille et moi. C’est un peu normal, car c’est nous deux qui nous en occupons le plus dans la famille.

A-t-elle une particularité physique ?

Ses oreilles ne sont pas coupées (taillées) comme elles le sont généralement pour cette race de chien. Cela lui donne un petit air de labrador et la radoucit.

Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Une fois que je l’avais laissée seule dans le garage sans divertissement ni os pour gruger, elle a trouvé un de mes vestons et elle l’a mis en lambeaux. Impossible à réparer !

Quel est son endroit préféré ?

Sa cage. C’est une très grande cage (48 po x 48 po x 48 po). Elle l’a eue dès le début et y est habituée. Il y a un gros coussin à l’intérieur. Elle adore ça.

Parlez-nous des relations entre Sunshine et les membres de votre famille.

Sunshine crée un point de ralliement entre mes enfants et moi. La présence de Sunshine semble les apaiser, surtout ma fille. Ma femme est plus réticente, même si elle avait promis un chien aux enfants. Il faut dire que j’ai adopté Sunshine sans lui en parler. Cela a créé des frictions. En revanche, en décembre dernier, ma femme a acheté une décoration de Noël en forme d’os, sculpté en bois, avec le nom de Sunshine gravé dessus.

Votre animal est-il une source d’inspiration pour vous ?

Pour moi, elle n’est pas une source d’inspiration, mais une source de paix. Il y a cette expression qui dit : « C’est une vie de chien » quand on travaille comme un fou. Parfois, lorsque je rentre chez moi après une grosse journée de travail, je me dis : « Regarde-moi ça... Mon chien a une meilleure vie que moi ! »

