29,5 millions $ pour rendre les programmes pédagogiques particuliers plus accessibles

L’accès aux programmes pédagogiques particuliers deviendra gratuit pour plus de 60% des participants, grâce à un investissement de près de 30 millions $ annoncé lundi.

Ce sont les écoles qui assumeront les frais de tous les programmes pédagogiques particuliers, comme le Sport-études et les diverses concentrations, jusqu’à concurrence de 200$, dès la rentrée scolaire 2022-2023.

L’accès à ces programmes sera ainsi gratuit pour plus de 60% des élèves inscrits. Ceux qui participent à des programmes dont le coût d’accès est supérieur à 200$ profiteront d’une diminution conséquente de leur facture totale.

Cette mesure donnera un coup de pouce financier à des milliers de parents et rehaussera, du même coup, l’accès à ces programmes parfois coûteux, a fait valoir le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

«Ces programmes ont un coût parfois élevé, qui constitue une barrière d’accès importante pour certains élèves. Nous souhaitons que tous, selon leurs intérêts, puissent y avoir accès, cultiver leurs passions et enrichir leur univers durant leurs études secondaires», a-t-il déclaré.

Or, le problème, c’est le manque d’offre, de diversité et d’accessibilité des programmes, a rétorqué le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ).

«Une aide financière de cet ordre et sous cette forme ne créera pas de nouvelles places dans des PPP et ne rendra pas un programme plus accessible. Les mêmes élèves auront encore accès aux PPP, tandis que les autres élèves devront se contenter du "régulier" qui, même assortie d’une offre de parascolaire, n’est pas un PPP», a dénoncé l’organisme par communiqué.

Moins cinglante, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) a salué l’annonce du gouvernement, tout en la jugeant insuffisante.

«Pour plus d'équité et pour favoriser la mixité des classes, la somme annuelle de près de 30 millions de dollars aurait pu être ciblée vers les familles ayant des freins financiers pour couvrir tous leurs frais d'inscription, plutôt qu'être consacrée à une mesure mur à mur qui ne fera pas une grande différence dans le budget des familles les mieux nanties», a souligné la FCPQ.

Cette mesure budgétaire totalise 27,8 millions $ pour l’année scolaire 2022-2023. Une somme de 1,7 million $, consacrée à l’achat d’équipements et à l’amélioration des infrastructures de pratiques sportives et culturelles, s’y ajoute.

Par ailleurs, le gouvernement amorcerait des travaux pour que chaque école secondaire publique soit en mesure d’offrir, à terme, au moins un programme pédagogique particulier à ses élèves. Le déploiement graduel de cet ajout d’option est prévu pour la rentrée scolaire 2023-2024.